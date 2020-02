Kiitos Jyväskylä!

JARMO LEHTO. Jyväskylän suunnitelmat vesihuoltoyhtiönsä osittaiseksi yksityistämiseksi nostivat valtakunnallisen haloon. Kiitos siitä!

Kritiikistä närkästynyt Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kiirehti korostamaan, ettei kaupungilla ole aikeita osakkeiden myötä myydä vesi- ja sähköyhtiönsä enemmistövaltaa. Hakematta tulee kuitenkin mieleen vanha sanonta pirun pikkusormesta.

Vesihuollon myyminen yksityisille sijoittajille olisi vielä viheliäisempi virhe kuin Fortumin sähkönsiirron myynti, mikä johti riistohintoja perivän Carunan syntyyn.

Caruna-kauppa tuntuu edelleen käsittämättömältä. Valtio myi sijoittajille firman, jonka tuotto oli ja on pomminvarmaa. Taattu tulovirta muuttui kertalämmitteiseksi potiksi ja osa kansallista toimintavarmuutta kauppatavaraksi.

Vastaavat kuluttajavihamieliset temput on vastaisuudessa estettävä, tarvittaessa lailla. Niin sanotut luonnolliset monopolit on pidettävä yhteiskunnan käsissä.

Vaikka valtion ja kuntien omistus- ja määräysvaltaa vesihuollosta on puolustettava viimeiseen vesipisaraan, ei julkinen taho ansaitse suurta kiitosta omistustensa hoitamisesta.

Kuntien jakeluverkostossa muhii valtava korjausvelka, kun isoja korjausinvestointeja on lykätty vuodesta toiseen. Korjaaminen ei kiinnosta rahapulaisia kuntia, kun ongelmat ovat näkymättömiä. Ne näkyvät vain putkien poksahdellessa tai ei silloinkaan.

Viime vuonna julkistetun asiantuntijaraportin (ROTI 2019) mukaan Suomessa on 6 000 kilometriä ”erittäin huonossa” kunnossa olevaa jakeluverkostoa. Korjausvelka kasvaa vuosittain, ja edessä ovat kriittiset ajat, ellei saneeraustahti parane.

Jakeluverkoston siirtyminen sijoittajille ei tätä laiminlyöntiä korjaisi, koska sijoitusyritysten ainoa tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Tavoiteltujen pikavoittojen takia vesi kallistuisi, tehtiin remonttia tai ei.

Jyväskylän suunnitelmat ehtivät jo poikia kansalaisaloitteen vesihuoltoyhtiöiden yksityistämisen kieltämiseksi. Aloitteen kannatus on ollut niin suurta, että asia etenee eduskuntaan.

Toivottavasti poliittinen paine on riittävä järkevään päätöksentekoon. Asia on otettu maa- ja metsätalousministeriön selvittelyyn. Ainakin nimellisiä toiveita on siis siitä, että talonpoikaisjärki voittaa.

Kiitos herätyksestä Jyväskylä! Hölmöilylle on lyötävä piste alkuunsa.

Kirjoittaja on toimittaja.