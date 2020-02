Kikyt vaihtuvat joustoihin

Työmarkkinakierroksen suurimmaksi riidanaiheeksi nousseet kiky-tunnit ovat poistuneet ala kerrallaan työehtosopimuksista.

Tämä ei ole yllätys. Kikyä on vastustettu äänekkäästi sopimuksen alusta alkaen, ja työntekijöiden edustajien neuvottelutavoite on ollut esillä jo ennen neuvotteluiden alkua.

Kiky-tuntien kadotessa monilla aloilla on sovittu uudenlaisten joustojen käyttöönotosta.

Alasta riippuen työnantaja voi jatkossa esimerkiksi teettää lisätyötä peruspalkalla. Vuosityöaika pitenee, mutta työntekijä saa korvauksen tunneista.

Vaikka palkattomat lisätyötunnit jäävät historiaan, kilpailukyvyssä ei palata kikyä edeltäneeseen aikaan. Uudet työaikajärjestelyt tuovat työnantajille joustoja, joita ei ollut käytössä ennen kikyä.

Työajan pidentämisestä 24 tunnilla sovittiin vuonna 2016 poikkeuksellisen poliittisen prosessin tuloksena, kun hallitus valmisteli työntekijöiden työehtoja heikentävän lakipaketin. Uhkakuva raivasi tilaa sovulle, mutta moni palkansaaja koki sovun pakotetuksi.

Nyt neuvottelupöydissä syntyneet sopimukset uusista joustoista luovat paremmat edellytykset yhteisymmärrykselle kilpailukyvyn edistämisestä.

Hankalia kiky-vääntöjä on vielä edessä. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten piirissä on yli 400 000 palkansaajaa. Heidän sopimuksensa päättyvät maaliskuun lopussa.

Kuntatyönantajat ovat laskeneet, että työajan pidennyksen poisto tarkoittaisi yli viiden tuhannen henkilön palkkaamista kuntiin ja kuntayhtymiin. Lisälasku talouskurimuksessa oleville kunnille olisi valtava.

Toisaalta kikyn ja sen korvaavien uusien työaikamallien merkitys kuntatalouteen on paljon monimutkaisempi yhtälö kuin vain kuntien itsensä maksamat palkat. Kiky-tuntien vaihtuminen palkalliseen lisätyöhän kasvattaa palkkasummaa, mikä heijastunee myös kulutukseen ja veropohjaan.