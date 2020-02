Kimmo Timonen pääsi IIHF:n Hall of Fame -kunniagalleriaan

Kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF nimeää pelaajauransa päättäneen suomalaispuolustajan Kimmo Timosen Hall of Fame -kunniagalleriaansa. Timonen saa tunnustuksen jääkiekon MM-kisojen päätöspäivänä Zürichissä 24. toukokuuta.

Timonen, 44, pelasi mittavalla urallaan 1 108 NHL-ottelua Nashvillen, Philadelphian ja Chicagon joukkueissa. Hän päätti peliuransa Chicagossa Stanley Cupin voittoon vuonna 2015. Leijonissa hän saavutti olympiahopean, kolme olympiapronssia, jääkiekon World Cupin toisen sijan ja kolme MM-hopeaa.

IIHF on nimennyt kunniagalleriaansa 16 suomalaispelaajaa ennen Timosta. Ensimmäinen Hall of Fameen nimetty suomalainen oli maalivahtilegenda Urpo Ylönen vuonna 1997.

Muut Hall of Fameen keväällä nimettävät pelaajat ovat kanadalaishyökkääjä Ryan Smyth, sveitsiläispuolustajat Mathias Seger ja Mark Streit sekä venäläishyökkääjä Aleksei Jashin.

https://www.iihf.com/en/news/17847/iihf-hall-of-fame-welcomes-class-of-2020

STT

