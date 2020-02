Mikko Koivisto ja ultrastusina sytyttivät Vilppaan

Vilppaan esteettömän ja selitysvapaan ajan piti alkaa jo lauantaina Lapualla, mutta eipä alkanut ei. Jeremiah Woodin pelilupa on edelleen hyvässä tallessa Argentiinassa, eikä hän päässyt tekemään debyyttiään Vilppaan paidassa.

Niinpä joukkue körötteli Lapualle joukkueella, jota ennen joulutaukoa olisi voinut luonnehtia sanalla ”mielenkiintoinen”. Mutta vaikeudet ovat kasvattaneet joukkuetta niin paljon, että ottelun lopputulos 84–107 oli sellainen, jota ennen joulutaukoa olisi voinut luonnehtia sanalla ”odotettu”. Viimeisen reilun kuukauden tapahtumien jälkeen sitä voi kuvailla sanalla ”kova”.

– Pakko se on myöntää. Viimeinen reilu kuukausi on mennyt meiltä yläkanttiin. Moni pelaaja on kasvanut monta senttiä, Vilppaan päävalmentaja Ville Tuominen kehui.

Kasvutarinaan tarvittiin Lapualla vähän jeesiä.

Vielä vartti ennen ottelua näytti siltä, että ottelu pelataan sataprosenttisesti vierasyleisön edessä, eikä Mikko Koivisto pysty vieläkään pelaamaan.

Tilanne kuitenkin muuttui radikaalisti: ensin Koivisto sanoi, että haluaa yrittää pelata ja heti perään saliin marssi täysi tusina Vilpas Ultrasia.

– Meillä oli vähän löysä ja puolianeeminen ilme ennen matsia. Se muuttui täysin, kun Ultrasit pamahtivat paikalle. Siitä iso kiitos heille, Tuominen kertoi.

Ultrasit ottivat nopeasti katsomon haltuun ja yhtä nopeasti kentän otti haltuun Koivisto, joka upotti kaksi kolmosta ennen ensimmäistä pomputusta. Tauko oli tehnyt todellakin terää, sillä Koivisto upotti ottelussa peräti seitsemän kolmosta.

– Mikko sanoi 10 minuuttia ennen matsia, että haluaa kokeilla ja ihan hyvä, että kokeili. Aika harvoin kukaan tekee 15 minuutissa 22 pistettä, Tuominen maiskutteli.

Vilppaan esitys Lapuan Urheilutalolla ei ollut kokonaisuudessaan kaunis, sillä ensimmäinen puoliaika oli kauniisti sanottuna sekava. Vilpas toki heitti hyvin alusta alkaen ja teki tasaisesti pisteitä, mutta joukkue lähti Kobrien villiin katukorismeininkiin mukaan vailla vastarintaa. Kobrat pääsi juoksemaan aivan liian avointa kenttää ja nostamaan aivan liian vapaita koreja.

– Puoliajalle piti taas rähjätä. Levypallot eivät tarttuneet ja puolustuksen rotaatiot olivat mitä sattuu, Tuominen kertoi.

Rähjääminen auttoi, sillä Vilpas vei toisen puoliajan 34–52, vaikka joukkueen ainoa sentteri Jamuni McNeace oli virhevaikeuksissa. Ratkaisijan rooliin nousi Koiviston lisäksi Aatu Kivimäki ja Tim Coleman, joka heitti 29 pistettä, otti 12 levypalloa ja antoi kuusi korisyöttöä päälle.

– Olen täällä puolustuksen vuoksi, Coleman muistutti lehdistötilaisuudessa.

Ainakin salolainen nöyryys näyttää tarttuneen.

Kauden 2019–2020 Vilppaasta ei näillä näytöillä kannata sanoa mitään pitkälle vievää, mutta sanotaan silti: eilinen oli kauden 29. ottelu ja ”alkukauden” viimeinen.

Nyt joukkueen edessä on ruhtinaalinen kahdeksan päivän ottelutauko. Parketille palaa levännyt ja kirjaimellisesti isompi joukkue.

– Todella kiva saada tähän väliin harjoitusviikko ihan palautumisenkin vuoksi.

– Olemme menneet pitkään kahden matsin viikkotahdilla ja tietyt jätkät ovat olleet liian suurella kuormalla, Tuominen kertoi viitaten erityisesti pitkään loukkaantuneina olleisiin Colemaniin ja Tobin Carberryyn.

– Myös iso poika (McNeace) on ollut henkisesti lujilla, kun hän ei ole saanut pelata huonoa ottelua, Tuominen muistutti.

Jatkossa Vilpas on huomattavasti vähemmän riippuvainen McNeacesta – ellei sitten Woodin pelilupaa ole haudattu syvälle argentiinalaiseen pampaan.

Kobrat–Vilpas 84–107 (24–34, 26–21, 19–27, 15–25)

Kobrien pisteet/levypallot: Brandon Boggs 20/2, Jordan Capps 17/6, Reggie Keely 12/5, Antto Nikkarinen 11/2/10 syöttöä, Fiifi Aidoo 9/2/5 syöttöä, Jussi Turja 8/2, Lauri Toivonen 4/3, Juho Lehtoranta 3/0.

Vilpas: Tim Coleman 29/12/6 syöttöä, Mikko Koivisto 22/0, Tobin Carberry 17/5/5 syöttöä, Aatu Kivimäki 17/1, Jamuni McNeace 15/3, Henri Kantonen 7/0/6 syöttöä, Riku Laine 0/4, Elias Eerikinharju 0/1, Trenton Thompson 0/1.

Levypallot: 24–28

Syötöt: 25–20

Menetykset: 16–16

Heittoprosentit:

1p: 72–94

2p: 59–61

3p: 42–54

OHO!

Kobrien tilastotiimi oli hövelillä päällä. Kotijoukkue teki 31 pelitilannekoria ja antoi epäilyttävät 25 koriin johtanutta syöttöä.

Erotuomarit: Miltiadis Ioannidis, Topias Antinmaa, Elli Tyysteri.

Yleisöä: 418.

Vilppaan pojat pysyivät 25 minuuttia sarjakärjen kyydissä

Vilppaan U19-pojat pysyivät SM-sarjan kärkijoukkueen Omnia Basketball Academyn kyydissä ensimmäiset 25 minuuttia.

Tuossa vaiheessa Vilpas oli 44–45-tappiolla. Viimeisen vartin Omnia kuitenkin vei Urheilutalolla 33–21 ja koko ottelun 78–65.

Vilppaasta kaksinumeroisiin pistelukuihin ylsivät Tuukka Aaltonen (14) ja Patrik Poutiainen (11), joka antoi myös neljä koriin johtanutta syöttöä.

Vilpas on voittanut kauden 12 ottelustaan kaksi. Kauden kaikki 11 otteluaan voittanutta Omniaa valmentaa Justice Graham, joka edusti Vilpasta kaudella 2006–2007.