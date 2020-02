Kokkilan lossin liikennöinti on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Lossi pysäytettiin puoli kolmen aikoihin iltapäivällä, ja se on pysähdyksissä toistaiseksi. FinFerriesin mukaan lossissa on sähkövika, ja huoltotyöt ovat käynnissä. Liikennöintiä jatketaan mahdollisimman pian, kun vika saadaan korjattua.