Kokoomuksen eurooppalainen emopuolue EPP ei edelleenkään erota unkarilaista Fidesziä

Euroopan kansanpuolue EPP pitää unkarilaisen Fideszin jäsenyyden jäädytettynä, mutta ei vieläkään näytä sille lopullisesti ovea. Fidesz-puolueen jäsenyys ryhmässä jäädytettiin viime vuonna, koska puolueen katsottiin rikkovan eurooppalaisia arvoja.

Unkarin pääministerin Viktor Orbanin johtaman Fideszin oikeusvaltioperiaatteen vastainen toiminta on jo pidemmän aikaa ollut vaikea pala konservatiiviryhmittymälle.

Erottamista on ajanut sinnikkäästi muun muassa kokoomus, jonka eurooppalainen emopuolue EPP on.

Fideszin asema oli esillä, kun EPP kokoontui alkuviikosta Brysseliin. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo, että yksikään EPP:n jäsenpuolueiden johtajista ei ollut halukas palauttamaan Fidesziä jäähyltä, mutta toisaalta täydelle erottamiselle ei löytynyt tarpeeksi tukea.

– Ei ollut enemmistöä sen taakse, että heidät (Fidesz) olisi pistetty pois. Me olemme ajaneet sitä jo vuosi sitten, kokoomus etunenässä, Orpo sanoo STT:lle.

Kokoomuksen kannan takana ovat Orpon mukaan myös muut EPP:n jäsenpuolueet Pohjoismaista ja Baltiasta.

Orpo: Ensi vuonna ratkaisun paikka

Kysymys Fideszin mahdollisesta erottamisesta siirtyy siis hamaan tulevaisuuteen. EPP aikoo pitää ensi vuonna ylimääräisen puoluekokouksen, jonka aiheena ovat arvot ja poliittinen visio.

– Näen sen itse, että se on sellainen ratkaisun paikka, milloin tässä täytyy liike tehdä tai siihen mennessä on pitänyt tapahtua jotain, Orpo arvioi.

Kokoomuksen näkemys on Orpon mukaan ollut koko ajan selvä: Fideszin politiikka ei ole EPP:n tai EU:n arvojen mukaista.

Jäsenyyden jäädyttäminen tarkoittaa sitä, että Fidesz ei voi asettaa ehdokkaita tehtäviin tai olla paikalla kokouksissa. Se on kuitenkin muodollisesti EPP:n jäsenpuolue ja saa käyttää sen tunnuksia.

Keskustaoikeistolainen EPP on Euroopan parlamentin suurin ryhmä, ja siihen kuuluu Suomesta myös kristillisdemokraatit.

