Kokoomuksen Mykkänen: Hallituksen on käännettävä suuntansa tai erottava – oppositio kritisoi hallituksen talouspolitiikkaa valtiopäivien avauskeskustelussa

Oppositiopuolueet ovat höykyttäneet hallituksen talouspolitiikkaa ja suunniteltuja uudistuksia valtiopäivien avauskeskustelussa. Esimerkiksi kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Kai Mykkänen sanoi, että tänä keväänä hallituksen on käännettävä suuntaansa tai erottava.

– Kysymys ei ole enää siitä, miltä osin hallitusohjelma jää toteutumatta. Kyse on siitä, että nykymenolla hallitus tekee enemmän päätöksiä, jotka vähentävät työpaikkoja kuin lisäävät työpaikkoja, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mykkänen sanoi.

Hän nosti myös esille talouspolitiikan arviointineuvoksen tammikuun lopussa esittämät huolet hallituksen finanssipolitiikasta. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen finanssipolitiikka on suhdannetilanteeseen nähden liian löysää.

– Merkittävien muutoksien saavuttaminen työllisyydessä näyttää vaativan kohtalaisen suuria ja kohdennettuja politiikkatoimia, arviointineuvosto katsoo raportissaan.

Essayah: Hiilineutraaliustiekartta sisältää toistaiseksi varsin niukasti konkretiaa

Kristillisdemokraattien mukaan nyt tarvitaan päätöksiä, joilla rakennetaan 2020-luvun haasteisiin valmista Suomea mutta alku ei vaikuta järin lupaavalta.

– Esimerkiksi hallituksen julkistama hiilineutraaliustiekartta sisältää toistaiseksi varsin niukasti konkretiaa, sanoi puolueen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Sari Essayah.

– Sentään yksi selkeä ja hyvä päätös saatiin aikaiseksi eli teollisuuden sähköveron lasku EU-minimiin. Kristillisdemokraatit esittävät, että hallituksen tulisi samassa yhteydessä pohtia sähköveron alueellista porrastamista kuluttaja-asiakkaille Ruotsin mallin mukaisesti. Muutoinkin on koko ajan uhkana, että haja-asutusalueiden asukkaat joutuvat asumisessa, liikenteessä ja yrittämisessä hallituksen päästövähennystalkoiden maksumieheksi, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Essayah jatkoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio puolestaan sanoi eduskunnassa puolueen ryhmäpuheenvuorossa, että julkisten menojen paisuminen, tuhlailun politiikka ja valtionvelan kasvattaminen ovat mahdoton yhtälö tilanteessa, jossa tehokkaita työllisyystoimia ei ole näköpiirissä.

– Perussuomalaiset odottavat hallitukselta aidosti tehokkaita toimia työllisyyden parantamiseksi, Tavio jatkoi.

Eduskunnassa on käynnissä valtiopäivien avauskeskustelu. Pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi keskustelun alussa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen hallituksen politiikasta vuonna 2020 sekä keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä.

STT

Kuvat: