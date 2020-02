Kolme koronavirukselle altistunutta matkailijaa on palannut kotimaihinsa

Kolmesta koronavirukselle altistuneesta matkailijasta on sunnuntaina varmistunut, että he ovat palanneet kotimaihinsa, kertoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä. He ovat kotoisin Singaporesta ja Ranskasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ottanut yhteyttä näiden maiden terveysviranomaisiin.

Neljätoista altistunutta on karanteenissa Lapissa. Seitsemää henkilöä etsitään vielä. Broasin mukaan on epävarmaa, miten moni heistä on vielä Suomessa.

Altistuneet matkailijat ovat osallistuneet samaan matkailutapahtumaan kuin tartunnan saanut kiinalaisnainen, joka on hoidettavana Lapin keskussairaalassa. Tapahtumaan oli mahdollista ilmoittautua etunimellä tai nimimerkillä, joten useiden henkilöllisyyttä on ollut vaikea selvittää.

Kaksi altistuneista matkailijoista tavoitettiin lauantaina Rovaniemeltä, muita jo aiemmin kuluneella viikolla.

Noin kolmikymppinen kiinalaisnainen on tiettävästi ainoa, joka on Suomessa sairastunut Kiinan Wuhanista liikkeelle lähteneen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kun toipuminen on varmistunut, nainen pääsee pois eristyksestä.

Sairaudelle altistuneiden joukossa on matkailijoiden lisäksi kaksi hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. He ovat kotikaranteenissa.

Karanteeniaika päättyy helmikuun 10. päivänä.

STT