Koronahuoli painaa maailman pörssejä, Helsingin pörssi iltapäivällä pari prosenttia pakkasella

Pörssikurssit Euroopassa lähtivät jyrkkään laskuun maanantaina.

Kursseja painoi kasvava huoli koronaviruksen leviämisestä. Puolenpäivän aikoihin kurssit Lontoossa, Frankfurtissa ja Pariisissa sukelsivat 3-4 prosentin tahtia.

Eniten kurssit syöksyivät Italiassa, jossa Milanossa nähtiin puolenpäivän aikoihin lähes viiden prosentin laskua. Euroopassa eniten koronavirustartuntoja on diagnosoitu Italiassa, jossa yli 150 ihmistä oli saanut tartunnan ja neljä kuollut maanantai-aamupäivään mennessä.

Helsingin pörssi avautui samassa tahdissa. Kahden jälkeen iltapäivällä Nasdaq Helsingin pörssipäivä tasaantui kahden ja puolen prosentin laskun paikkeille.

Laskutrendi nähtiin aikaisemmin päivän aikana jo Aasian pörsseissä. Aasiassa huoli koronaviruksen leviämisestä koetteli erityisesti Etelä-Koreaa, jossa Soulin Kospi-indeksi sukelsi lähes neljä prosenttia.

Myös öljyn hinta kääntyi selvään laskuun. Brent-öljynlaadun hinta putosi nelisen prosenttia noin 56 dollariin (noin 52 euroa) barrelilta.

Markkinat huolestuneet vaikutusten kestosta

Kiinan ulkopuolella uudenlainen koronavirus on levinnyt laajimmilleen Etelä-Koreassa. Maanantaina maa kertoi yli 230 uudesta tartunnasta. Kaikkiaan Etelä-Koreassa on diagnosoitu yli 830 tartuntaa ja seitsemän kuolintapausta.

Maailmanlaajuisesti virus on tappanut noin 2 600 ihmistä. Tartunnan on saanut noin 80 000. Valtaosa tapauksista on ollut Kiinassa. Markkinoilla arvaillaan, kuinka kauan virus vaikuttaa talousnäkymiin.

– Vaikka koronaviruksen leviäminen ehkä hidastuu Kiinassa, se kiihtyy muualla, RJMG Asset ManagementinCharles Gillams sanoi uutistoimisto AFP:lle.

– Sen vaikutus Kiinan talouteen on jo syvä. On vielä epäselvää, vaikuttaako virus jossain määrin yhteen vuosineljännekseen vai onko kyse isommasta ongelmasta.

Hongkongissa pörssin keskeinen indeksi päätyi lähes kaksi prosenttia pakkaselle. Sydneyssä ja Manilassa pörssit olivat yli kahden prosentin alamäessä, ja laskua nähtiin myös Singaporessa, Shanghaissa ja Jakartalla.

Supistuvasta taloudesta viime aikoina kärsineessä Japanissa vietetään maanantaina vapaapäivää, joten Tokiossa pörssit pysyvät kiinni.

STT

