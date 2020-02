Kiinassa koronavirukseen kuolleita on nyt yli tuhat. Hubein maakunnan viranomaiset ovat kertoneet yli sadasta uudesta kuolemantapauksesta.

Maakunnasta vahvistettiin myös lähes 2 100 uutta tartuntaa. Kun luku lisätään aikaisempiin tietoihin, ainakin yli 42 000 ihmistä on sairastunut virukseen Kiinassa.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin kaupungissa Hubeissa sijaitsevalta torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä. Viruksen leviämisen seurauksena Kiina on päätynyt eristämään kokonaisia kaupunkeja.

STT