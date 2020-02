Koronavirukseen on nyt kuollut enemmän ihmisiä kuin sarsiin vuosituhannen alussa

Koronavirukseen on nyt kuollut enemmän ihmisiä kuin sars-virukseen kuoli maailmanlaajuisesti vuosituhannen alussa.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan kuolleita on koko maassa 811, kun sarsiin kuoli koko maailmassa 774 ihmistä vuosina 2002-2003. Koronaviruksen tiedetään tappaneen vain kaksi ihmistä Kiinan ulkopuolella.

Uusia kuolemantapauksia raportoitiin tulleen eilisen jälkeen 89, joista 81 viruskriisin keskiössä olevassa Hubein maakunnassa. Uusia tartuntoja on viranomaisten mukaan yli 2 600, ja koko maassa tartuntojen määrä on kivunnut 37 198:aan.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin kaupungissa Hubeissa sijaitsevalta torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä. Viruksen leviämisen seurauksena Kiina on päätynyt eristämään kokonaisia kaupunkeja.

Maan hallintoa on arvosteltu kriisin hoitamisesta. Kiukku on voimistunut varsinkin sen jälkeen, kun viruksesta varoittanut lääkäri Li Wenliang kuoli siihen aiemmin tällä viikolla itse saatuaan tartunnan potilaaltaan. Li joutui Kiinan viranomaisten silmätikuksi lähetettyään joulukuussa kiinalaisessa Weibo-viestisovelluksessa lääkäriryhmään viestin, jossa varoitti viruksen leviämisestä.

WHO:n johtaja varoitti väärien tietojen levittämisestä

Uusimmat tiedot kuolleiden ja tartunnan saaneiden määrästä tulivat sen jälkeen kun maailman terveysjärjestö WHO oli arvioinut, että luvut ovat tasaantumassa. Järjestö kuitenkin varoitti, että on liian aikaista tehdä päätelmiä siitä, onko viruksen leviämisessä saavutettu jo huippukohta.

WHO:n päjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti virukseen liittyvästä, tarkoituksellisen harhaanjohtavasta tiedosta. Pääjohtajan mukaan väärien tietojen levittäminen tekee terveydenhuollon työntekijöiden työstä entistä hankalampaa.

– Vastassamme ei ole vain virus vaan myös trolleja ja salaliittoteoreetikkoja, jotka levittävät väärää tietoa ja horjuttavat ponnisteluja viruksen leviämistä vastaan, Tedros sanoi.

Koska viruksen pelätään laittavan kapuloita Kiinan talouden rattaisiin, öljynviejämaiden yhteistyöjärjestö Opecin nimittämä komitea on suositellut leikkauksia öljyn tuotantoon. Kiina on maailman johtavia öljyn tuojia ja kuluttajia.

– Koronaviruksen leviäminen on vaikuttanut negatiivisesti taloudelliseen aktiivisuuteen erityisesti kuljetuksissa, turismissa ja teollisuudessa ja nimenomaan Kiinassa, Opecin lausunnossa sanottiin.

