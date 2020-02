Koronaviruksen uhriluku kasvoi Kiinassa yli 1 100:n

Kiinassa koronavirukseen on kuollut jo 1 110 ihmistä, kiinalaisviranomaiset kertovat. Viruksen sydänalueen Hubein maakunnan viranomaiset kertoivat 94 uudesta kuolemantapauksesta.

Maakunnan viranomaiset kertoivat myös yli 1 600 uudesta tartunnasta. Vahvistettuja tartuntatapauksia on Kiinassa nyt yli 44 000.

Maailman terveysjärjestö WHO antoi tiistaina virukselle viralliseksi nimeksi covid-19. Joulukuussa Wuhanin kaupungista Hubeissa leviämään lähtenyttä virusta on todettu myös yli 20 maassa Kiinan ulkopuolella. Manner-Kiinan ulkopuolisia kuolemantapauksia on vahvistettu kaksi.

STT