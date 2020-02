Koronaviruksen uhriluku Kiinassa lähestyy viittäsataa, tartunnan saaneita yli 24 300

Kiinassa leviävään uuteen koronavirukseen on kuollut jo ainakin 490 ihmistä. Myös todettujen tartuntojen määrä nousee yhä ja on nyt yli 24 300, maan viranomaiset kertovat.

Viruksen levinneisyyden ydinalueella Hubein maakunnassa viranomaiset kertovat kuolleiden määrän nousseen 65:llä eilisestä. Uusia tartuntoja kerrotaan alueella olevan noin 3 150. Kun lukuihin otetaan mukaan koko Manner-Kiina, uusia tartuntoja on noin 3 890.

Tartuntoja on tavattu myös Kiinan ulkopuolella yli 20 maassa. Muissa maissa on todettu yhteensä noin 200 tartuntaa.

Japanissa ainakin kymmenen tartuntaa risteilyaluksella

Japani vahvisti varhain keskiviikkona Suomen aikaa, että eristettynä olevalla risteilyaluksella on ainakin kymmenen tartunnan saanutta ihmistä. Asiasta kertoi maan terveysministeri.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin Jokohaman satamassa tiistaina. Aluksella on noin 3 700 ihmistä. Päätös risteilijän eristämisestä tehtiin sen jälkeen kun laivalla aikaisemmin olleella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä viime viikolla.

Terveysministeri Katsunobu Katon mukaan näytteitä kerättiin yli 200 ihmiseltä.

– Olemme siirtäneet heidät (tartunnan saaneet) pois alukselta ja lähetämme heidät jatkohoitoon yhteistyössä rannikkovartioston kanssa, ministeri sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

STT