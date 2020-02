Manner-Kiinassa koronavirus on tappanut jo sarsia enemmän ihmisiä

Koronavirus on nyt tappanut Manner-Kiinassa enemmän ihmisiä kuin 2000-luvun alun sars-epidemia. Hubein maakunnan viranomaiset vahvistivat maanantaina 56 uutta kuolonuhria, joten yhteensä kuolemantapauksia on nyt 360.

Sars-virus tappoi Manner-Kiinassa 349 ihmistä vuosina 2002-03.

Hubein viranomaiset vahvistivat myös yli 2 100 uutta tartuntatapausta. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa vahvistettu nyt lähes 16 500.

Ensimmäisestä Kiinan ulkopuolisesta kuolemantapauksesta uutisoitiin sunnuntaina, kun kiinalaismiehen kerrottiin kuolleen koronavirukseen Filippiineillä.

STT