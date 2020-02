Kiinassa Hubein maakunnassa on raportoitu hieman aiempaa vähemmän uusia koronavirustartuntoja. Uusia tartuntoja kerrotaan olevan noin 2 400, kun vuorokautta aiemmin niitä oli noin 3 000. Tartunnan saaneiden määrä on noussut koko maassa yli 30 000:n.

Hubein viranomaiset kertoivat 69 uudesta kuolemasta eilisen jälkeen. Kaikkiaan virukseen kuolleita on nyt ainakin 630.

STT