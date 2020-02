Korvenmäessä kokeillaan uutta

Korvenmäkeen parhaillaan nouseva jätevoimala saa kylkeensä kiinnostavia uuden teknologian kokeiluja. Voimalan viereen on tuotu tutkimuskontti, jossa selvitellään kaatopaikkakaasujen hyödyntämistä.

Tavoitteena on, että muun muassa kaatopaikkakaasut ja voimalaitoksen tuottama hiilidioksidi voitaisiin jalostaa hyötykäyttöön esimerkiksi liikennepolttoaineeksi.

Uuden teknologian takaa löytyy Cargotecin pääomistajan Ilkka Herlinin Q Power -niminen yhtiö. Yrityksen tavoitteena on selvittää, miten hyödyntämiskelvoton kaatopaikkakaasu voitaisiin jalostaa käyttökelpoiseksi.

Korvenmäen laitteistokontissa on tarkoitus valmistaa liikennepolttoainetta tai energiatuotannossa käytettävää biometaania.

Vastaavia hankkeita on maailmalla muitakin, mutta Suomessa kehitystyö on Ilkka Herlinin mukaan pisimmällä (SSS 31.1.). Hän lisää, että Q Powerin ratkaisu on ainoa, joka on kaupallisesti kannattava.

Kaatopaikkakaasujen hyödyntämisen jälkeen testivuorossa on erilaisten jätemateriaalien kaasuttaminen. Lisäksi tavoitteena on muuntaa valmistuvan jätevoimalan tuottama hiilidioksidi liikennepolttoaineeksi.

Tällä hetkellä kaatopaikkakaasu tuhotaan Korvenmäessä polttamalla. Kaasua ei voi hyödyntää sen korkean rikkipitoisuuden vuoksi.

Uuden teknologian avulla kaasun sisältämä rikkivety on tässä prosessissa ongelman sijaan raaka-aine yhdessä hiilidioksidin kanssa.

Korvenmäen kaatopaikalla muodostuva kaasu kerätään talteen kaasukaivojen avulla. Q Power on rakentanut kaatopaikan yhteyteen metanointilaitoksen, jonne kaatopaikan jätetäytössä muodostuva kaasu ohjataan ja muutetaan biometaaniksi.

Korvenmäen hankkeille on syytä toivottaa menestystä.

Onnistuessaan kaatopaikka- ja muiden kaasujen hyödyntäminen on iso askel ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Uudet ratkaisut herättävät myös kaupallista kiinnostusta ympäri maailmaa.