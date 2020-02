Kotimainen omena ponnisti ulkomaisen rinnalle – kaupan uusinta uutta ovat kotimaiset pakastemarjat irtomyynnissä

Kalenteri näyttää helmikuuta, mutta kauppojen hedelmäosastoilla kotimaiset punaiset omenat pitävät sitkeästi pintansa. Somerolaisen K-Supermarket Härkätien kauppias Mika Pukkila on pannut tyytyväisenä merkille kotimaisen omenan parantuneen tilanteen.

– Kotimaista omenaa on pystytty tarjoamaan koko ajan paremmin. Viime vuonna omenaa riitti pitkälle talveen ja sama jatkuu tänä vuonna. Omena on kaiken lisäksi todella laadukasta ja lajikkeissa riittää valinnanvaraa, Pukkila kiittää.

Härkätien hedelmä- ja vihannesosaston vastaava Esa Vahtera kertoo myös asiakkaiden tyytyväisestä palautteesta:

– Ihanaa, vieläkö näitä saa, ihmettelevät asiakkaat.

Pukkila huomauttaa, että kotimaisen omenan tulo ei välttämättä näy ulkomaisen omenan menekin vähenemisenä.

– Ulkomainen omena pitää halvemman hinnan takia pintansa. Kotimainen omena on löytänyt ennen kaikkea ne asiakkaat, jotka eivät ole aiemmin talviaikana omenaa syöneet, Pukkila arvioi.

Kotimaisen omenan hyvästä saatavuudesta ja laadusta iloitsee myös Halikon Prisman hedelmä- ja vihannesosaston vastaava Lenita Lagerroos.

– On todella hieno juttu, että kotimainen vaihtoehto on koko ajan vahvistunut myös omenoiden kohdalla. Asiakkailta kuulee jatkuvasti hyvää palautetta siitä, että kotimaista omenaa on tarjolla, Lagerroos kertoo.

Kotimaisen omenan parantuneen kestävyyden takaa löytyy kehittynyt varastointi. Ahvenanmaalla omenia viljelevä Vesa Koivisto rakensi ensimmäisen nykyaikaisen varaston jo vuonna 2006.

– Olimme silloin ensimmäisiä, mutta nyt näitä varastoja on tullut esimerkiksi Ahvenanmaalle koko ajan lisää. Itsekin olemme laajentaneet varastoa, Koivisto kertoo.

Nykyaikainen varastointi perustuu kahteen asiaan: varastoihin lisätään typpeä ja sieltä poistetaan happea. Näin omenat eivät pääse ”hengittämään” ja tuottamaan hiilidioksidia. Vähähappisissa varastoissa omenat säilyvät kevääseen saakka.

– Tänä vuonna meiltä riittää laadukasta omenaa maaliskuun lopulle saakka, Koivisto toteaa.

Koivisto korostaa, että vähähappisissa varastoissa säilytettyjä omenoita ei käsitellä.

– Ne voi siten syödä huoletta kuorineen.

Koivisto jakaa Mika Pukkilan mielipiteen siitä, että kotimainen omena ei ole kaikkien kuluttajien juttu hinnan vuoksi.

– Kotimaisia omenoita ostavat varsinkin ne, jotka ovat tottuneet saamaan omasta kotipuutarhasta omenoita. Toisaalta ne kuluttajat, jotka ostavat kotimaista omenaa, syövät sitä yleensä paljon, Koivisto sanoo.

Kommentti: SSS/Päivi Malin-Perho

Suurkuluttaja kiittää

Tunnistan itseni täydellisestijakuvauksista, millainen on tyypillinen kotimaista omenaa ostava asiakas.

Omalta pihalta löytyy parikymmentä omenapuuta ja syksyisin syön omenoita valtavia määriä. Käsitin itsekin syömieni kilojen määrän vasta muutama vuosi sitten syksyisellä sairaalareissulla, kun mies sai kantaa omenoita sängyn viereen muovikassikaupalla viikon aikana.

Olen toki ostanut aiemmin talvella myös ulkomaisia omenoita. Ostanut ja heittänyt lopulta pois, koska ne eivät vain ole maistuneet.

Kuulun siis niihin, jotka kauppojen hedelmäosastolla hymyilevät sitä leveämmin mitä kauemmin kotimaista omenaa on tarjolla.

Irtopakastemarja tämän talven uutuus

Somerolla kova suosio – Salossa ei lyönyt läpi

SSS

Somerolainen Tuula Kauppinen ottaa kauhalla pussiin mansikkaa, mustikkaa ja puolukkaa.

– Olen niin tyytyvä inen, että näitä saa. Nämä marjat menevät aamupuuroon ja sellaisenaan suuhun.

Kauppinen tarkoittaa irtomyynnissä olevia kotimaisia pakastemarjoja. Pakastealtaasta asiakas voi ottaa pussiin juuri sellainen annoksen marjoja kuin haluaa. Someron K-Supermarket Härkätielle irtomarjat tulivat kolmisen viikkoa sitten.

– Irtomarjat on otettu todella hyvin vastaan. Menekki on ollut hyvä, kauppias Mika Pukkila sanoo.

Kauppinen on myös itse pakastanut syksyllä mansikkaa ja mustikkaa.

– Omasta pakkasesta alkavat marjat kuitenkin loppua. Tästä irtomyynnistä saa marjoja juuri sen verran kuin tarvitsee ja laatu on todella hyvä, Kauppinen kiittää.

Kiia Kivekäs ottaa pussiin marjasekoitusta jogurtin joukkoon sekoitettavaksi.

– Sain tiedon näistä ensimmäisen kerran Facebookin kautta ja lähdin heti ostamaan. Todella hieno palvelu. Hintakin on sellainen, että on siinä ja siinä, kannattaako marjoja enää itse pakastaa, kuvaa Kivekäs hieman alle 10 euron kilohintaa.

Salon Citymarket kokeili tänä talvena jonkin aikaa kotimaisten irtopakastemarjojen myyntiä. Kauppias Tom Eriksson kertoo, että myynti kuitenkin lopetettiin vähäisen kysynnän vuoksi.

– Muun muassa hygienia tuntui arveluttavan asiakkaita. Pakastepusseissa esimerkiksi mustikkaa menee meillä paljon, Eriksson huomauttaa.