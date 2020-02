Kotimaisen musiikin Emma-palkinnot jaetaan tänään – JVG:llä eniten ehdokkuuksia

Kotimaisen musiikin Emma-palkinnot jaetaan tänään. Eniten ehdokkuuksia on JVG:llä, joka kilpailee kuudessa eri kategoriassa. Viidessä eri kategoriassa ehdokkuudet on Chisulla, Gettomasalla, Ellinooralla ja Lauri Tähkällä.

Näkyvän nousun tehnyt yhtye Maustetytöt on ehdokkaana vain Kriitikon valinta -sarjassa. Loppuvuodesta kerrottiin, että Emma-raati raakkasi yhtyeen ehdokkuuksien ulkopuolelle rasismisyytösten vuoksi. Kyse oli yhden kappaleen sanoituksista, joita yhtye sittemmin muutti.

STT

