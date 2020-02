Koululaisten talvilomaviikot alkavat tänään

Talvilomaviikot alkavat tänään ensimmäisillä koululaisilla. Tällä viikolla lomailevat pääkaupunkiseudun, Porin ja Turun koululaiset.

Ensi viikolla lomalle päästään muun muassa Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kotkassa ja Seinäjoella. Viimeinen lomavuoro viikolla 10 on Pohjois- ja Itä-Suomen kunnissa, muun muassa Kuopiossa, Kajaanissa ja Rovaniemellä.

Talvilomasesongin aikana muun muassa junissa ja tieliikenteessä on runsaasti matkustajia. Vilkkaimpia matkustuspäiviä ovat lomaviikkojen alkamisia edeltävät perjantait ja viikonloput.

VR kertoi viime viikolla odottavansa raiteille yhteensä 750 000:ta kotimaan matkustajaa. Talvilomien suosituimmat reitit kulkevat muun muassa Helsingistä Lappiin, Tampereelle, Turkuun ja Jyväskylään. Lomat lisäävät myös selvästi matkustusta Seinäjoelle, Joensuuhun ja Ouluun sekä Kuopioon ja Vaasaan.

Koska talvilomaviikonloppuina tieliikenne on tavanomaisia talviviikonloppuja vilkkaampaa, matkaan kannattaa varata normaalia enemmän aikaa. Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että keliolot vaihtelevat varsinkin matkalla kohti pohjoista.

– Turvalliseen matkantekoon vaikuttaa juuri keliolosuhteiden huomioiminen, jossa esimerkiksi auton etukäteistarkastus sekä ajon aikana riittävät tauot, pitkät turvavälit sekä turhien ohitusten välttäminen on syytä pitää mielessä. Kannattaa myös katsoa ennen matkalle lähtöä tuorein kelitieto ja ruuhkatilanteet Liikennetilanne-palvelustamme, sanoi yksikönpäällikkö Mika Jaatinen ITM Finlandin tieliikennekeskuksesta tiedotteessa ennen lomaliikennöinnin alkua.

STT

