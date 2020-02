Kuinka korkealle Jamar Wilson ehtii siivittää Kataja Basketin?

Jamar Wilsonin saapuminen tuo mukavasti lisämielenkiintoa Korisliigan runkosarjan viimeiseen neljännekseen. Siirron jälkeen Kataja Basket ei kuulu niihin joukkueisiin, joita runkosarjan parhaat joukkueet mieluiten kohtaisivat puolivälierissä.

Kataja on sijalla seitsemän, ja kuudeskin sija takaisi erittäin tasokkaan vastustajan vieraskentällä tapahtuvaan pudotuspeliavaukseen. Seagullsia, Vilpasta ja vahvistunutta Karhubasketia kun ei kärkikolmikosta pudota kuin keskisuuri ihme.

Katajan ja viidentenä olevan, ottelun joensuulaisia enemmän pelanneen Pyrinnön ero on kaksi voittoa. Kataja kohtaa pohjanmaalaiset Karhubasketin ja Kobrat vielä kahdesti, muut joukkueet kertaalleen. Vilpas–Kataja-ottelu pelataan Salohallissa 4. maaliskuuta.

Kataja on pelannut joulusta lähtien suunniteltua kapeammalla kokoonpanolla, kun takamies Fiifi Aidoon sopimus purettiin. Wilsonin myötä joukkueen pääluku nousee takaisin etukäteen kaavailluksi.

Tämän kauden Kataja on ollut monin tavoin arvaamaton joukkue. Sille on vihelletty 31 liigaottelussa peräti 28 teknistä virhettä. Tekninen virhe tuomitaan yleensä epäurheilijamaisesta käytöksestä, ja siitä seuraa vastustajalle yksi ”ilmainen” vapaaheitto. Vilppaan teknisten virheiden määrä tämän kauden liigapeleissä on yhdeksän.

Kukaan Katajan pelaajista ei ole pelannut kauden kaikkia korisliigaotteluita. Aapeli Alanen on ollut sivussa yli ja Jarekious Bradley lähes kymmenestä ottelusta.

Suomen ylihuomenna torstaina pelattavaan EM-karsinta-avaukseen valmistautuvasta miesten maajoukkueesta kuusi pelaa Wilson-uutisen jälkeen kotimaista Korisliigaa.