Kulttuurikumppanit toivoo tanakkaa selkänojaa Salolta

– Salossa on paljon kulttuuria, jota tuotetaan äärettömän kustannustehokkaasti ja meillä on huikeat yhteisöt, jotka tuottavat huippuesityksiä, kaupunginjohtaja Lauri Inna kehui perjantaina Salossa vierailleelle tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle (kesk).

Tilastoissa kaupunki näyttäytyy toisin. Kuntaliiton kaksi vuotta sitten tekemässä 24 kaupungin vertailussa Salo käytti vähiten rahaa kulttuuritoimintaan, vuodessa alle sata euroa asukasta kohden.

Kulttuuriväen huolen tilanteesta tiivisti Kulttuurikumppaneiden Marko Heikura. Viime vuonna perustettu Kulttuurikumppanit on kulttuuriyhdistysten ja kaupungin kulttuuripalveluiden yhteistyöelin.

– Vapaaehtoista työvoimaa ja innostusta on, mutta Salo on murheellinen kaupunki. Kokkolassa käytetään asukasta kohden 176 euroa, Salossa 95 euroa. Huikea käppi. Tässä on selkeästi kehitettävä kohde kaupungille ja miksei valtiollekin.

– Tehdään kustannustehokkaasti, mutta saadaan tanakka selkänoja kaupungin taholta, Heikura toivoi.

Parannustakin on tapahtunut, sillä viime vuonna kaupunki palkkasi toisen kulttuurituottajan. Tämä on merkinnyt uusia projekteja kaupungin ja yhdistysten välille, kuten 21. maaliskuuta ensimmäistä kertaa vietettävä Kulttuurigaala.

Salon kärkihankkeiden osalta Heikuralla oli ehdotus.

– Laitetaan kulttuurielämän buustaus kaupungin kärkihankkeeksi! Haluaisin nähdä päivän, jolloin kulttuuri ja luova talous on kaupungin menestystekijöitä.

Useilla Salon musiikki-, laulu- ja teatteriyhdistyksillä samoin kuin Suvisalolla on pitkät perinteet. Rinnalle on viime vuosina syntynyt myös uutta kuten Sirkusfestivaali, Irkkufestivaali ja Taiteiden Yä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen mielestä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmässä suunta on parempaan. Hän vastaanotti keskiviikkona työryhmän esityksen valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

– Uuteen malliin ollaan tyytyväisiä. Pienemmille ryhmille on mahdollisuuksia päästä valtionosuusjärjestelmän piiriin, joskin siinä on ehtojakin kuten toiminnan on oltava ympärivuotista.

Järjestelmän piiriin on tulossa uusia taidemuotoja, kuten tanssia, sirkusta ja kuoroja.

– Mielenkiinnolla odotamme, millaisia hakemuksia tulee.

Keskustan Salon kunnallisjärjestön järjestämä tilaisuus oli taidemuseo Veturitallissa.

– Veturitallissa olen käynyt aikaisemminkin. Ajatus on, että tällä on kova laatu ja kunnianhimoinen taso. Raikkaita, kiinnostavia näyttelyitä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo ojensi entiselle maailmanmestaruustason hiihtosuunnistajalle lahjaksi Kai Fageströmin Sammalhuone-valokuvateoksen.

Lahja oli selvästi mieleinen.

– Luontokuvat ovat lempiaiheitani. Olen lukenut taidehistoriaa ja tehnyt luontokuvista proseminaarityön, Kosonen kertoi.