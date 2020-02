Kuran sijaan edes hitunen talvea – maanantaiksi luvassa jälleen vesisadetta

Lauantaina koettiin sumuinen mutta yhtä kaikki melko talvinen talvipäivä, kun salolaiset pääsivät luistelemaan ja hiihtämään myös ulkona.

Moision luistelukentän parkkipaikalla oli heti aamusta paljon autoja, ja pukukopin ovi kävi tiuhaan.

– Lunta on odotettu ehkä vielä enemmän kuin jäätä. Eilen illalla olimme Riihelän puistossa pulkkamäessä, kertoo salolainen Jouni Pöllänen. Hän kertoo lunta olleen mäessä juuri sen verran, että pulkkailu onnistui riittävän hyvin.

– Itsekin laskin Stigalla, sanoo Pöllänen.

– Mieluummin luistelemaan, arvottaa pulkkailun ja luistelun 4-vuotias Ville Pöllänen. Hän ja 6-vuotias isoveli Venni Pöllänen potkivat menemään kentän halki tukikelkan avulla.

Välillä kaksikko muksahtaa jäähän – mutta talvihaalarit pysyvät puhtaina. Se on äiti Niina Laaksosen mieleen. Takana on loputtoman tuntuinen kurakausi.

– Tämä on mukavaa vaihtelua, kun on lumiset vaatteet. Tänä talvena kuraa on kantautunut joka paikkaan, sanoo Laaksonen.

Perniössä on sama meininki: autorivi kasvaa liikuntahallin pihamaalla. 600 metrin tykkilumilenkki on kolmatta päivää käytössä, ja ladulle suuntaa tasaiseen tahtiin hiihtäjiä.

Hiihtoa harrastavat Perniön Urheilijoiden Onni ja Anni Vuorinen sekä Alisa Niemi ovat innoissaan lähdössä harjoituslenkille.

– Odotin tammikuussa lunta. Harmitti, kun sitä ei tullut, sanoo Onni Vuorinen.

Koko kolmikko on sitä mieltä, että ulkolenkki päihittää Paimion putkessa harjoittelun. Sunnuntaina Onni ja Anni Vuorinen suuntaavat Uuteenkaupunkiin piirinmestaruuskilpailuihin. Kilpailut piti alun perin järjestää Raumalla, mutta ne siirtyivät lumipulan vuoksi Uudenkaupungin hiihtoputkeen.

Myös Esko Mattila on ajanut Halikosta poikansa kanssa Perniöön ladulle.

– Pelkäsin jo, että hiihtokeli jää tulematta etelään, sanoo Mattila. Hän ei tunnustaudu itse kovin innokkaaksi hiihtäjäksi, mutta poika on hurahtanut lajiin. Poika kiertää jo lenkkiä isän vasta vetäessä monoja jalkaansa.

– Voi olla, että tämä on ensimmäinen ja viimeinen hiihtokerta samassa, tuumaa Mattila.

Lämpötila on jo plussalla, ja voitelupuuhat tarkenee tehdä ilman pipoakin.

Sääennuste komppaa Mattilan ennustusta. Maanantaiksi on luvassa reilusti sekä plusasteita että vesisadetta, eikä kymmenen päivän ennustuskaan lupaa juuri muuta kuin plusasteita.

Helmikuun alku toistaa ennätyslämpimän tammikuun tarinaa: tammikuussa Salon Kärkän mittausaseman keskilämpötila oli +2,4 astetta.