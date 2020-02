Kylmä sää ja lumisade piinaavat Syyriassa pakenevia – Siirtolaisuusjärjestö: Kymmenettuhannet joutuvat nukkumaan ulkona

Kylmä, nollan tienoilla pyörivä sää ja lumisade koettelevat Luoteis-Syyriasta pakenevia, kertoo Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Kymmenettuhannet joutuvat nukkumaan ulkona. Järjestö pelkääkin, että useat ihmiset kuolevat kylmien sääolosuhteiden vallitessa. Pelastakaa Lapset -järjestö kertoo tiedotteessa, että lapsia on jo kuollut alueella kylmyyteen.

YK:n mukaan Idlibin seudulla yli 830 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa viimeisen parin kuukauden aikana. Neljännesmiljoona on paennut pelkästään neljän viime päivän aikana.

YK:n hätäaputoimisto OCHA arvioi, että noin 60 prosenttia paenneista on lapsia. Monet perheet ovat joutuneet viimeisten kuukausien aikana lähtemään liikkeelle useaan kertaan, Pelastakaa Lapset kertoo.

OCHA:n mukaan ihmiset tarvitsevat kiireellisesti majapaikkoja. Toimisto on kuvannut alueen tilannetta yhdeksi pahimmista yhdeksänvuotisen sisällissodan aikana.

Puolet muualta paenneita

Idlibissä ja viereisen Aleppon alueilla asuu noin kolme miljoonaa ihmistä, joista puolet on jo aiemmin paennut muualta Syyriasta. Nyt, kun Idlibiin hyökätään, pakenemismahdollisuudet ovat rajalliset.

Syyria on Venäjän tuella hyökännyt kiivaasti Idlibiä, viimeistä kapinallisten hallussa olevaa aluetta, vastaan. Syyrian armeija esimerkiksi valtasi lauantaina kapinallisilta strategisesti tärkeän Saraqebin kaupungin.

Lisäksi Turkilla on Idlibissä 12 tarkkailupaikkaa osana Turkin ja Venäjän sopimusta.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://www.iom.int/news/brutal-winter-temperatures-intensify-desperation-rising-numbers-displaced-people-northwest?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=bb0822284c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_14_06_46&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-bb0822284c-43631369

STT

Kuvat: