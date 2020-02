Kymmenessä turvapaikkapäätöksessä ilmennyt merkityksellisiä puutteita – Migri syynäsi päätöksiä langettavan EIT-ratkaisun takia

Kymmenessä lainvoimaisessa turvapaikkapäätöksessä on ilmennyt merkityksellisiä puutteita, tiedottaa maahanmuuttovirasto Migri.

Maahanmuuttovirasto on tarkastanut yli 300 tekemäänsä lainvoimaista turvapaikkapäätöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) viime marraskuussa antaman langettavan päätöksen takia.

EIT katsoi päätöksessään, että Suomi rikkoi EIT:n artiklaa, jossa turvataan jokaisen oikeus elämään. Lisäksi Suomi rikkoi EIT:n mukaan kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa karkottaessaan turvapaikkaa hakeneen irakilaismiehen kotimaahansa vuonna 2017. Mies ammuttiin Bagdadissa pian palautuksen jälkeen.

EIT kiinnitti päätöksessään huomiota erityisesti siihen, että Suomen viranomaiset eivät olleet tehneet tulevaisuuden uhan arviointia asianmukaisesti.

Maahanmuuttovirasto on kehottanut kymmentä puutteelliseksi havaitun päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa tekemään uusintahakemuksen.

Kehotuksen saaneet hakijat ovat kotoisin Irakista, Afganistanista, Somaliasta sekä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Uuden turvapaikkahakemuksen tekeminen ei vielä tarkoita sitä, että hakijalle myönnetään oleskelulupa, vaan uusi hakemus käsitellään EIT:n päätöksen edellyttämällä tavalla.

Tarkastuksessa tehdyt havainnot muuttavat turvapaikkaprosessia

Maahanmuuttovirasto kertoo huomioineensa EIT:n ratkaisun kaikessa toiminnassaan. Turvapaikkayksikön henkilöstölle järjestettiin heti päätöksen jälkeen lisäkoulutusta ja -ohjeistusta tulevaisuuden uhan arvioinnista.

– Turvapaikkaprosessia on kehitetty paljon vuoden 2015 jälkeen. Hyödynnämme tämän selvityksen tuloksia, kun kehitämme toimintaamme edelleen, sanoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen tiedotteessa.

Maahanmuuttovirasto aikoo kehittää turvapaikkapäätösten rakennetta tänä vuonna siten, että tulevaisuuden uhkaan liittyvä riskianalyysi erotetaan omaksi osiokseen. Lisäksi uusintahakemusten käsittelyä koskevia käytäntöjä ja ohjeistusta kehitetään kevään aikana sen varmistamiseksi, että kansainvälisen suojelun tarpeessa oleva hakija tunnistetaan kaikissa tilanteissa.

STT

