Patrik Laine on iskenyt kauden ensimmäisen hattutemppunsa jääkiekon NHL:ssä. Laine tulitti kolme ylivoimamaalia Winnipeg Jetsin kaataessa Ottawa Senatorsin kotonaan 5-2.

Suomalaishyökkääjä ylitti samalla jo viime kauden pistemääränsä. Hänellä on nyt koossa tältä kaudelta pisteet 23+28. Laine on tehnyt viimeisissä viidessä ottelussa kuusi maalia.

Voitto oli tärkeä Winnipegille, joka taistelee tiukasti pudotuspelipaikasta. Jets nousi länsilohkossa seitsemänneksi.

STT