Lappiin odotettavissa poikkeuksellinen tulvakevät

Poikkeuksellisen suuren lumimäärän takia Lappiin odotetaan erityistä tulvakevättä, kertoo Lapin ely-keskus. Lapissa on satanut lunta koko talven ennätysmäisen paljon.

Lumen määrä on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri Ivalon ja Kittilän alueilla sekä Kemijoen vesistössä Sodankylän, Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken alueilla. Lapin ely-keskuksen mukaan noilla paikoilla lumikuorma ylittää paikoin 300 kiloa neliömetrillä.

Kittilässä on tämän hetken ennusteiden mukaan jopa 50 prosentin mahdollisuus vahinkorajan ylittävään tulvaan, mutta tässä vaiheessa tulvan suuruutta ei vielä pystytä arvioimaan luotettavasti.

STT

Kuvat: