Kymmenvuotiaiden ja sitä nuorempien määrä on viiden viime vuoden aikana laskenut Salossa yli 600 lapsella. Kaupungin koulujen 25 oppilaaksiottoalueesta lasten määrä on kasvanut vain Uskelan ja Teijon alueilla. Uskelassa lapsia oli viime syksynä 551, joka oli 9 enemmän kuin syksyllä 2014. Teijolla lisäystä tuli yhden lapsen verran, kun alueen lasten määrä nousi 51:een.

Suurin pudotus lasten määrässä on Tupurissa. Viidessä vuodessa määrä on vähentynyt 113 lapsella ja on nyt 552 lasta. Muualla lukumäärä on laskenut 5–51 lapsella alueesta riippuen.

Kymmenvuotiaita ja sitä nuorempia oli koko Salon alueella viime marraskuussa hiukan alle 5 000. Lasten määrä on laskenut yhtä matkaa muuttotappion ja syntyvyyden laskun kanssa.

Salon kaupunki on tehnyt ja teettänyt tilastoja lasten määrästä tarkastellessaan päiväkotiensa ja peruskoulujensa tulevaisuutta. FCG Finnish Consulting Group Oy:llä teetettyyn konsulttiselvitykseen sisältyvät ennusteet oppilasmääristä kuuden lukuvuoden päähän. Sen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä vähenee kuudessa vuodessa lähes 1 200 lapsella eli nykyisestä 5 225 oppilaasta 4 049 oppilaaseen.

Salon perusopetuksen tulevaisuutta oppimisympäristöselvityksen avulla pohtinut työryhmä linjasi viime vuoden puolella koulujenvähimmäisoppilasmääräksi 48 lasta. Sen alle jäävät jo nykyään Halikon Hajalan, Perttelin Hiiden, Kiikalan Komisuon, Särkisalon ja Perniön Teijon koulut. Ensi lukuvuonna rajan alle on jäämässä Saurun koulu Perniössä. Meri-Halikon koulu Angelniemellä näyttää alittavan rajan lukuvuonna 2024–2025.

FCG:n selvityksessä arvioidaan oppilasmäärän kasvavan reilusti ainoastaan Moision koulussa Salon keskustassa. Siellä on laskettu kuuden vuoden päästä olevan 92 lasten enemmän kuin nyt.

Perniön yhteiskouluun ennustetaan 9 oppilaan ja Ollikkalaan 3 oppilaan lisäystä. Kaikkialla muualla oppilasmäärä laskee. Eniten vähennystä on laskettu Armfeltin kouluun, jonka oppilasmäärän ennustetaan putoavan nykyisestä 886 oppilaasta 588 oppilaaseen.

Tammikuun aikana Salon oppimisympäristöselvityksestä jätettiin viitisenkymmentä kannanottoa, joissa kaikissa kritisoitiin selvityksen sen sisältämiä muutosesityksiä ja vastustettiin koulujen sulkemisia. Salon opetuslautakunta käsitteli asiaa viime tiistaina ja hylkäsi äänestysten jälkeen apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelän esitykset Hajalan, Hiiden ja Teijon koulujen lakkauttamisesta. Lautakunta päätti, että Saurun koulu lakkautetaan lukuvuoden 2022–2023 jälkeen.

Komisuon ja Särkisalon kouluja suojaa kaupunginvaltuuston linjaus säilyttää reuna-alueiden kuntakeskuksissa alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut. Särkisalon koulua turvaa on myös pitkä maantieteellinen etäisyys.

Perusopetuksen palveluverkko on kaupunginhallituksen esityslistalla maanantaina 10. helmikuuta. Kaupunginjohtaja Lauri Inna esittää lautakunnan päätöksestä poiketen hallitukselle neljän koulun lakkauttamista. Valtuuston saa oppimisympäristöselvityksen käsittelyynsä 24. helmikuuta.

FCG vertaili selvityksessään myös koulujen toimintakuluja vuoden 2018 tilinpäätöksen pohjalta. Toissa vuonna Salon koulujen toimintamenojen keskiarvo oppilasta kohden oli 8 371 euroa.

Hähkänän koulun toimintakulut olivat koko Salon alhaisimmat: 5 536 euroa oppilasta kohden. Alhaisten, Kaivolan, Meri-Halikon, Mustamäen, Märynummen, Tupurin ja Armfeltin toimintamenot oppilasta kohden olivat 6 000–7 000 euroa. Inkereellä, Perniön kirkonkylän koulussa, Muurlassa, Pajulassa ja Sirkkulassa menot olivat 7 000–8 000 euroa.

Keskivertoon 8 000–9 000 euron haarukkaan sijoittuvat Hajalan, Hiiden, Kuusjoen, Saurun, Vaskion ja Hermannin koulut.

Moision, Suomusjärven ja Toijan koulujen, Uskelan Kavilankadun yksikön sekä Perniön yhteiskoulun toimintamenot olivat 9 000–10 000 euroa oppilasta kohden.

Särkisalon koulun toimintamenot olivat Salon korkeimmat eli 11 585 euroa. Teijon koulun menot oppilasta kohden olivat 10 857 euroa, Ollikkalan koulun 10 751 euroa ja Komisuon koulun 10 558 euroa.

Salon kaupunginhallituksen nimeämä oppimisympäristöselvitystyöryhmä

Annika Viitanen (kok.), opetuslautakunnan pj., työryhmän pj.

Mika Paukkeri (kesk.), opetuslautakunta

Hannu Eeva (sd.), opetuslautakunta

Marja Ruokonen (vas.), kaupunginhallitus

Jari Niemelä, apulaiskaupunginjohtaja

Pia Setälä, lasten ja nuorten palveluiden johtaja

Inkeri Lahti, opetuspäällikkö

Anna Karlsson, varhaiskasvatuspäällikkö

Johanna Paananen, nuorisopalvelupäällikkö

Mika Mannervesi, kaupunkikehitysjohtaja

Janne Lehto, kaupungininsinööri

Juha-Markus Koistinen, rehtori

Hannu Pölönen, rehtori

Tuomas Tättilä, rehtori

Arto Korpinen, rehtori, erikseen kutsuttu asiantuntija

Niina Kuisma, päiväkodinjohtaja, erikseen kutsuttu asiantuntija

Teija Järvelä, viestintäpäällikkö

Salla Rounamaa, nuorisovaltuusto

Anssi Leppänen, digiasiantuntija, työryhmän sihteeri

Työryhmä kokoontui 14 kertaa. Se päätti koulujen vähimmäisoppilasmääräksi 48 oppilasta, jota tarkastellaan menneen, kuluvan ja tulevan lukuvuoden ennusteen osalta. Jos näiden lukuvuosien oppilasmäärät alittavat vähimmäismäärän, valmistellaan esitys kaupunginvaltuustolle koulun lakkauttamisesta kuluvan lukuvuoden aikana. Eeva, Paukkeri ja Rounamaa jättivät esitykseen eriävän mielipiteensä.