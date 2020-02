Lastenkutsuilla letut uppoavat aina

Sydämenmuotoiset letut kerma-, karkki-, kinuski-, pähkinä- ja hillotäytteellä! Vaikeusaste: helppo. Maistuvuusaste: erinomainen.

Salolainen Anniina Ilmasti on valmistanut 8-vuotiaalle Ainolle , 11-vuotiaalle Benjaminille ja 13-vuotiaalle Ronjalle niin monet syntymäpäiväjuhlat kotona, että on helppo sanoa, mikä lapsille maistuu.

– Voi olla kakkua tai muffinsseja tai jäätelöä tai lettuja, kunhan on myös sipsiä, karkkia ja popcornia.

Napostelu ja pieni puuhailu on lasten mieleen. Letut ovat hyvä vaihtoehto, sillä jokainen voi koota mieleisenä annoksen lisukkeista. Hillot, marjat, hedelmät, kermavaahto, kastikkeet, tahnat, pähkinät, makeiset ja strösselit. On vaikea keksiä, mikä ei sopisi lettujen kanssa.

Äidin paistaessa lettuja, Aino pullottaa kinuskikastiketta ja Benjamin vatkaa mascarpone-pistaasitahnan. Ilmasti suosii itse tehtyjä kastikkeita ja tahnoja, joissa lisäaineita on vähemmän ja maku on täyteläinen.

Kun kaikki letut on paistettu, ruvetaan askaroimaan. Pursotusten päälle lapset sommittelevat marmeladia, fudgea, tryffeliä ja pistaasipähkinöitä.

– Hyvää, Aino ja Benjamin saavat sanotuksi.

– Letut ovat myös siitä hyviä, että niiden kanssa voi tarjota makeita tai suolaisia täytteitä. Suolaisista kinkkutäyte on varmaan suosituin.

Puolet letuista on paistettu kaura-suklaajuomaan ja puolet maitoon. Vaihtoehtoja on hyvä olla allergioiden takia, mutta myös eri taikinat maistuvat vähän erilaisilta.

Molempia taikinoita on puoli litraa. Kymmenien lettujen paistaminen kestää tunnin.

– Jos olisi kaksi pannua, olisi mennyt puoli tuntia eli ei kovin kauan. Letut voi paistaa myös etukäteen ja tarjoilla huoneenlämpöisinä. Ne maistuvat ihan yhtä hyviltä, Ilmasti sanoo.

Vierasta kohden hän varaisi ainakin kolme lettua. Menekkiin vaikuttavat täytteiden ja muiden tarjottavien määrä sekä lasten ikä.

Vaihtoehtoja lasten syntymäpäivien järjestämiseen on runsaasti liikunnallisista juhlista pyjamabileisiin. Kotona vietettävät juhlat ovat silti kova sana. Ilmasteilla niistä tykätään ja kesällä syntyneille lapsille synttärit on helpointa järjestää kotona, kun valmiita vaihtoehtoja on tarjolla vähemmän.

– Viime kesänä Ainon juhlat pidettiin meidän talon kodinomaisessa kerhotilassa. Sieltä oli helppo mennä myös keppariradalle, joka oli tehty pihalle, äiti muistelee ja Aino nyökyttelee.

Benjaminin 11-vuotiskakussa näkyi päivänsankarin mieliharrastus, piirtäminen. Kakkua koristi geeliväreillä piirretty omakuva.

Perheessä on tapana, että päivänsankari osallistuu juhlavalmisteluihin, kuten kattamiseen ja kakun koristeluun. Juhlat tuntuvat omilta ja mahdollinen jännityskin karisee.

Kaunis kattaus servetein ja kukin on tärkeä osa juhlan tuntua samoin kuin musiikki tuo tunnelmaa.

Ilmasteilla synttäreitä järjestetään kavereille ja sukulaisille.

Mitä muuta synttäreillä tehdään kuin herkutellaan?

– Avataan lahjat leikin kanssa ja lahjoilla voidaan leikkiä, Aino kertoo.

Oma lukunsa ovat yökyläsynttärit, joihin kutsutaan 2–3 kaveria.

– Silloin ei juuri nukuta. Lapset tirskuvat ja valvovat, mutta se on osa hauskuutta. Aamulla on kiva syödä yhdessä vähän runsaampi aamiainen, Anniina Ilmasti sanoo.

Hän on koulutukseltaan kokki, ja nauttii juhlien laittamisesta.

– Lastenjuhlien laittamisesta ei pidä ottaa paineita, eikä tehdä kilpailua. Tunnelma on tärkein. Kun lapset olivat pienempiä, mietin mitä ja miten. Aikuisen on tärkeintä huolehtia, että on itse juhlafiiliksessä, Ilmasti vinkkaa.

Kaverisynttärit

Muista nämä

Askartele/kirjoita kutsut ja anna kavereille.

Kutsu ajoissa, 5–7 päivää ennen juhlia on hyvä.

Pyydä vastaus. Silloin tiedät, että kutsu on mennyt perille.

Ilmoittauduttaessa saat tiedon vieraiden mahdollisista allergioista.

Kutsut kestävät yleensä 1,5–2 tuntia.

Kaverisynttäreille viedään pieniä lahjoja (10–15 euroa), kuten leluja, piirustusvälineitä tai elokuvalippu.

Suklaaletut

5 dl suklaakauramaitoa

2 munaa

2 rkl voisulaa

1 rkl sokeria

2 dl vehnäjauhoja

Sekoita ainekset ja anna turvota 30 minuuttia.

Lisää lopuksi ½ dl vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu ½ tl leivinjauhetta.

Käytä paistamiseen voita.

Mascarponetahna

250 g mascarponea

180 g pistaasitahnaa

50 g rouhittua pistaasia

Vatkaa ainekset sekaisin tasaiseksi täytteeksi.