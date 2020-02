Lehto Group aloittaa yt-neuvottelut – rakennusyhtiön koko vuoden tulos reilusti tappiolla

Rakennusyhtiö Lehto Group aloittaa yt-neuvottelut, joiden piirissä on noin 400 ihmistä. Yhtiön mukaan neuvotteluiden tavoitteena on suunnitella Hyvinvointitilat-palvelualueen toimintojen sulauttamista toisiin palvelualueisiin sekä toimia Asunnot-palvelualueen liiketoiminnan tehostamiseksi. Suunnitellut toimet voivat johtaa enimmillään 110 henkilön työsuhteen päättymiseen tai muuttumiseen.

Lehdon liiketulos oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa. Koko vuoden tulos painui puolestaan 41,8 miljoonaa euroa tappiolle.

– Suurimmat tappiot syntyivät kolmelta selkeältä alueelta: peruskorjausprojekteista, Ruotsin ensimmäisestä projektikokonaisuudesta sekä yksittäisistä Hyvinvointitilat-palvelualueen hankkeista, sanoo toimitusjohtaja Hannu Lehto tiedotteessa.

– Ne haasteet, joita näillä kolmella ongelma-alueella havaittiin jo vuoden 2018 toisella puoliskolla, jatkuivat ja syvenivät vuoden 2019 aikana. Ongelmalliset peruskorjausprojektit ovat nyt päättyneet, ja Ruotsissa rakenteilla olleet päiväkotiprojektit on tehty valmiiksi, hän jatkaa.

Lehto arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto laskee noin 10 prosenttia vuodesta 2019, ja että liiketulos on positiivinen.

Yhtiö kävi viime vuoden aikana kahdet yhteistoimintaneuvottelut.

Konsernin palveluksessa työskenteli katsauskauden päättyessä hieman yli 1 270 ihmistä, kun vuoden 2018 lopussa työntekijöitä oli reilu 1 550. Noin puolet konsernin henkilöstöstä on toimihenkilöitä ja puolet työmailla toimivia henkilöitä.

