Lepomäki ja Häkkänen pitävät oven auki perussuomalaisten suuntaan – ”Hallitusyhteistyö ei ole mikään rakkausavioliitto”

Viikonvaihteessa virinnyt keskustelu kokoomuksen ja perussuomalaisten suhteesta jakaa kokoomuslaisten mielipiteitä. Näkemyserot eivät liity vain siihen, tulisiko perussuomalaisiin tehdä yksiselitteinen pesäero vai ei. Erimielisyyttä löytyy myös siitä, onko koko keskustelu aiheellista pohdiskelua vai turhanaikaista spekulointia, joka sataa vain perussuomalaisten laariin.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) sanoo karsastavansa ajatusta, että perussuomalaiset lempataan kategorisesti kaiken yhteistyön ulkopuolelle.

– Suorastaan vaarallista on, että lähdetään syöttämään heidän lapaansa eristämällä tai tekemällä heistä hirmuinen mörkö. Tässä ei auta muu kuin keskustella näistä asioista ja tavallaan pysyä niiden tasolla, vaikka ei oltaisikaan samaa mieltä, Lepomäki sanoo STT:lle.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kirjoitti viikonloppuna blogissaan, että kokoomuksen tulisi tehdä selkeä ja täysin yksiselitteinen pesäero perussuomalaisiin. Vapaavuoren mukaan kysymykset ihmisarvosta, ilmastosta ja Euroopasta jakavat kokoomuksen ja perussuomalaisten näkemyksiä niin vahvasti, ettei millekään rakenteelliselle yhteistyölle ole sijaa.

Lepomäen mielestä hallitusyhteistyöstä puhuminen on aivan liian aikaista, koska eduskuntavaalit pidetään vasta reilun kolmen vuoden kuluttua. Hänen mielestään kokoomuksen pitää nyt keskittyä omaan tekemiseen, eikä lähteä hakemaan mitään kuviota minkään toisen puolueen kanssa.

– Haluan rakentaa sellaista kokoomusta, joka on voimakas ykkönen seuraavissa eduskuntavaaleissa. Sen jälkeen katsotaan, joudutaanko muodostamaan koalitio ja jos joudutaan, minkä asioiden ympärillä ja minkä puolueiden kanssa se onnistuu. Se on sen ajan kysymys.

Lepomäki painottaa, ettei kuulu niihin ihmisiin, jotka olisivat ”riemuissaan pomppimassa perussuomalaisten suuntaan”. Hän sanoo suhtautuvansa asiaan pragmaattisesti siten, että kokoomus on aina ennenkin tehnyt yhteistyötä asioiden pohjalta erilaisten puolueiden kanssa.

Häkkänen: Kaikki asiat eivät ole neuvoteltavissa

Myös kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Antti Häkkäsen mukaan olennaista on suhtautua mahdolliseen hallitusyhteistyöhön asiat edellä.

– Hallitusyhteistyö ei ole mikään rakkausavioliitto. Se ei ollut rakkausavioliitto Jyrki Kataisen (kok.) hallituksessa, kun kokoomus ja vasemmistopuolueet olivat samassa hallituksessa, eikä se ollut viime vaalikaudella, eikä se tule olemaan varmasti sitä jatkossakaan. Kyse on siitä, mitkä asiat ovat neuvoteltavissa muiden puolueiden kanssa ja mitkä asiat eivät ole.

– Viime päivinä keskustelussa on syntynyt väärinkäsitys, että jos yhteistyötä tehdään jonkun puolueen kanssa, vaikka perussuomalaisten, niin yhtäkkiä kaikki, jopa ne yhteiskunnan kriittiset kysymykset olisivat neuvoteltavissa.

Häkkäsen mukaan neuvoteltavissa on esimerkiksi se, millaista työllisyys- ja talouspolitiikkaa ja millaisia sote-linjauksia tehdään ja millaisia resursseja poliisille annetaan, mutta neuvottelupöydässä eivät ole perus- ja ihmisoikeuksien noudattaminen, oikeusvaltion ydinasiat tai EU-jäsenyys.

– Ne ovat fundamentaalisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joista ei kokoomus, mutta varmasti harva muukaan puolue ole valmis neuvottelemaan.

Myös Lepomäki korostaa, että on asioita, joilla on enemmän painoarvoa kuin toisilla ja ellei näistä päästä yhteisymmärrykseen, yhteistyölle ei ehkä ole edellytyksiä.

– Ihan vihoviimeinen asia on, että lähtisi ylenkatsomaan niitä ihmisiä, jotka perussuomalaisia äänestävät. Jos vaikkapa viidennes Suomen kansasta äänestää heitä, niin en suurin surminkaan sanoisi, että se viidennes suomalaisista on rasisteja.

Lepomäki huomauttaa, että perussuomalaisten kannattajilla on varmasti aitoja huolia myös muissa kuin maahanmuuttoasioissa.

– Meidän pitäisi pikemminkin poliitikkoina ja päättäjinä ottaa ne vakavasti ja tarjota oma vaihtoehto, eikä keskittyä mustamaalaamaan perussuomalaisia tai myöskään liehittelemään heitä.

Salolainen: Täysin tyhjänpäiväistä keskustelua

Pitkän linjan kokoomuslainen ja puolueen entinen puheenjohtaja Pertti Salolainen on närkästynyt koko keskustelusta, koska hänen mielestään se vain ruokkii perussuomalaisten suosiota. Salolainen pitää spekulointia hallitusyhteistyöstä täysin ennenaikaisena. Kysymys ratkaistaan kaikkien puolueiden osalta vasta kun eduskuntavaalit on käyty, hän tähdentää.

– Tämä on täysin tyhjänpäiväistä keskustelua ja korostaa vain perussuomalaisten asemaa. Ei tässä perussuomalaiset ole ainoa puolue Suomessa.

Toinen pitkän linjan kokoomusvaikuttaja Ilkka Suominen puolestaan on pitänyt viikonloppuna virinnyttä keskustelua tervetulleena pohdiskeluna. Suominen kommentoi kokoomuksen kansanedustajan Wille Rydmanin näkemyksiä Facebookissa. Rydman sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle.

– Hänhän pohdiskelee – ei lyö mitään lukkoon. Jos pohdiskelu kokoomuksessa kielletään? No niin ettehän tekään sitä halua, Suominen kirjoitti.

Pertti Salolainen on samoilla linjoilla Jan Vapaavuoren kanssa siitä, että kokoomusta erottaa perussuomalaisista moni perustavanlaatuinen kysymys eli ennen muuta suhtautuminen EU:hun ja ilmastonmuutokseen sekä ”äärioikeistolaistyyppiset kannanotot”, joita jotkut perussuomalaiset esittävät.

Salolainen ei kuitenkaan vaadi Vapaavuoren tavoin, että kokoomuksen tulisi tehdä selvä ja yksiselitteinen pesäeroa perussuomalaisiin.

– Kokoomuksen tulee ehdottomasti lopettaa koko keskustelu. En halua tätä aihetta käsitellä lainkaan, hän kuittaa.

