Kiistelty lietteen tasataksa tuo salolaisille yli 200 000 euron laskun

Kamppailu kiistellystä sako- ja umpikaivolietteen tasataksasta jatkuu. Salo ei aio vielä allekirjoittaa sopimusta, jonka kaupunginhallitus on jo hyväksynyt.

– Sellaisenaan sitä ei allekirjoiteta ainakaan seuraavaan viikkoon. Pyrimme saamaan ratkaisun, joka on niin Salon edun mukainen kuin mahdollista, kaupunginlakimies Antti Mäkelä toteaa.

Kaupungin laskelmien mukaan salolaisilta peritään tasataksalla jopa 250 000 euroa nykyistä enemmän lietteen vastaanotto- ja käsittelymaksuja vuodessa.

– Käsittämätöntä vedätystä. Eihän siinä ole mitään järkeä, että jos Salo pystyy tuottamaan palveluja halvemmalla, niin se kielletään, yrittäjä Heimo Koskinen perniöläisestä Jätehuolto H. Koskinen Oy:stä puuskahtaa.

Koskinen toimitti kaupungille keskiviikkona oikaisuvaatimuksen. Siinä vaaditaan, että kaupunginhallituksen päätös lietesopimuksesta kumotaan.

Salon kaupunginhallitus hyväksyi kolmatta vuotta vatvotun lietesopimuksen 20. tammikuuta niukasti äänin 7–6. Sopimus on määräaikainen ja se on voimassa vuoden loppuun.

Oikaisuvaatimuksen mukaan ”päätöksen valmistelu on ollut puutteellista, eikä asianosaisia ole kuultu päätöksenteon yhteydessä. Kaiken lisäksi päätöksenteon tueksi ei ole esitettävissä riittäviä perusteita”.

Perusteluissa mainitaan, ettei yrittäjille ole annettu – useista pyynnöistä huolimatta – mahdollisuutta tulla kertomaan näkemyksiään kaupunginhallituksen kokoukseen. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n edustajat ovat sen sijaan olleet useasti mukana kokouksissa kuultavana.

Allekirjoittajia on parikymmentä.

– Mukaan olisi saanut varmasti puoli Saloa, mutta tämän ei ole tarkoitus olla kansalaisadressi, Heimo Koskinen toteaa.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi tiistaina Salon kaupungin valituksen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämästä tasataksasta. Kaupunginlakimies Antti Mäkelä on sen jälkeen sukkuloinut liikelaitos Salon Veden ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n väliä.

Sako- ja umpikaivolietteen tasataksa nostaa puhdistamomaksuja Salossa roimasti. Mäkelää on kiinnostanut erityisesti kysymys, mihin salolaisilta jatkossa perittävä raha päätyy.

– Aukottomasti en ole saanut tietoa tivattua. Lounais-Suomen Jätehuollon viimeisin virallinen lausunto on se, että he eivät vedä mitään välistä, vaan jakavat sen maakunnan kaikille asukkaille. Salolaiset nyt sitten tukevat näillä maksuilla muiden kuntien toimintaa.

Yrittäjä Heimo Koskinen pitää ajatusta järjettömänä. Hänen mielestään tasa-arvoa tulisi kehittää kaupungin sisällä eikä eri kaupunkien välillä.

– Turku kilpailee Salon kanssa asukkaista ja työpaikoista ja kaikesta muusta. Miksi meidän pitäisi antaa Turun suuntaan almuja, kun sieltä ei ikinä annettaisi meille mitään.

Oikaisuvaatimus on kuntalain mukaan käsiteltävä viivytyksettä. Salon kaupunginhallituksen seuraava kalenteriin merkitty kokous on maanantaina 2. maaliskuuta. Uusien lietemaksujen on määrä tulla voimaan 1. maaliskuuta.