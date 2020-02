Liiga on entistä lähempänä – Tappioton FC Halikko varmisti lohkovoiton

FC Halikko varmistivat lauantaina futsalin naisten Ykkösen lohkovoiton ja liigakarsintapaikan kaatamalla Lauttakylän Lujan 8–2.

Voitto tuli lopulta helposti, vaikka ennen ottelun alkua Halikon liikuntahallissa lämmitteli jännittynyt kotijoukkue.

– Suurin ongelmamme tänään oli tuo jännitys. Pelaajat myönsivätkin sen ennen matsia ja sen jälkeen.

– Sinänsä se oli vähän hassua, että meillä oli neljä ottelua aikaa saada yksi sarjapiste. Mutta toki ratkaisun tekeminen tuo jännityksen, FC Halikon valmentaja Ari Peltola kertoi.

FC Halikko kohtaa liigakarsinnassa toisen lohkon voittajan, joka on todennäköisesti jyväskyläläisen Kampuksen Dynamon kakkosjoukkue. Tilannetta mutkistaa se, että KaDyn ykkösjoukkue on tällä hetkellä Liigassa karsijan paikalla. Liigakarsinnan voittaja nousee suoraan ja hävinnyt kohtaa Liigassa yhdeksänneksi jääneen, joka siis tällä hetkellä on KaDy.

FC Halikon tavoite on kuitenkin kirkas.

– Liiganousu on ollut ehdoton tavoite jo kauteen lähtiessä, Peltola linjaa.

FC Halikko pelasi viime kaudella ensimmäistä kertaa Ykkösessä ja taisteli loppuun asti kärkisijoista. Tällä kaudella meno on ollut vakuuttavaa: 13 ottelusta 11 voittoa ja kaksi tasapeliä.

– Varsinkin alkukaudella pystyimme kääntämään tasaisia pelejä voitoiksi. Joulun jälkeen oma pelimme on alkanut loksahtamaan kunnolla kohdilleen, Peltola kehui.

Tosiaan, kolmen edellisen ottelun maaliero on peräti 29–5! Peltola muistuttaa, ettei sarjassa ole ainuttakaan heittopussia: viime vuoden liigaseura Liikunnan Riemu on sarjassa viimeisenä ja viime vuoden liigakarsija Mad Max viimeistä edellisenä.

FC Halikon hyökkäyspelin sielu on tälläkin kaudella ollut Elli Laaksonen, joka johtaa pistepörssiä ylivoimaisesti tehoin 16+16. Eilen Laaksonen teki kaksi maalia syötti yhden.

– Elli on ominaisuuksiltaan liigatason pelaaja. Eikä edes sieltä heikommasta päästä, Peltola vakuuttaa.

Laaksosen takana Laura Lehtonen (12+11), Emilia Kaiser (9+10) ja Katariina Marttila (13+5) ovat pistepörssin sijoilla kaksi, neljä ja viisi.

– Tälle kaudelle iso asia on ollut se, että yhteistyömme B-tyttöjen kanssa on tiivistynyt. Heiltä on ollut viisi pelaajaa meidän ringissä, Peltola kertoo.

FC Halikko pelaa runkosarjan viimeiset kolme kierrosta ilman suurempaa panosta. Liigakarsinta alkaa aikaisintaan maaliskuun toisena viikonloppuna.