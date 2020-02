Tulvatilanne pahenee taas viikonloppuna – luvassa sadetta ja myrskypuuskia

Viikonloppuna tulvii monin paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa, varoittavat Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus (Syke).

Huomenna aamulla meriveden korkeus alkaa olla varoitusrajalla isossa osassa rannikkoalueita.

Vielä tänään on poutainen päivä, mutta sateet alkavat yöllä, Ilmatieteen laitos kertoo. Sekä perjantai että lauantai ovat tuulisia ja sateisia. Perjantaina ei vielä ole näköpiirissä myrskypuuskia maa-alueilla, mutta lauantaina varoitetaan myrskypuuskista etelärannikolla, kertoo päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta.

– Uusia sateita leviää lännestä jälleen lauantaina, ja sateen olomuoto on maan keskivaiheilla lunta, mutta näyttäisi, että etelässä sade on vettä tai tihkua. Lauantaina etelässä lämpötilat ovat viiden asteen tuntumassa.

Myös järvivedet tavallista korkeammalla

Viime viikonvaihteen rankkasateet saivat joet tulvimaan Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tilanne on jo monin paikoin helpottanut, mutta viikonloppuna se pahenee. Ympäristökeskuksen tulvakartan mukaan jokien ennustetaan tulvivan maan etelä- ja länsiosissa etenkin lauantaina.

Myös järvien vedet ovat leudon ja sateisen talven takia tavallista korkeammalla koko maassa lukuun ottamatta Lappia, Syke kertoo

Lapin lumitilanne ei puolestaan hellitä. Perjantaina on tiedossa Meri-Lappiin runsaita lumisateita samalla, kun lämpötila nousee nollan tuntumaan.

– Lumisademäärät yltävät jopa 20 senttiin Tornion seudulla, Viljamaa sanoo.

Lämpenemisen takia myös tykkykuorma puissa kasvaa, mikä voi aiheuttaa vaaraa. Lapissa on jo valmiiksi monin paikoin poikkeuksellisen paljon lunta, ja lumikuormaa on ollut jo haitaksi asti.

Myrskyjä tänä vuonna jo enemmän kuin viime vuonna yhteensä

Etelään kunnon pakkasia ja lumia ei ole kuitenkaan näköpiirissä.

Etelän lämpimän ja liki totaalisen lumettoman talven lisäksi sää on ollut poikkeuksellinen myös myrskyjen takia. Forecan mukaan tänä vuonna on ollut jo enemmän myrskypäiviä kuin viime vuonna yhteensä. Alkuvuonna on ollut jo 13 myrskypäivää, kun koko viime vuoden saldo oli 12. Myrskyillä on yhteys ennätyslämpöön, Foreca kertoo.

