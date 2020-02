Lounaismaan Osuuspankin toimitusjohtaja Jouni Hautala on tyytyväinen pankkinsa viime vuoden tulokseen.

– Meillä oli hyvä kasvun vuosi, jonka alla oli kolme nollakasvun vuotta. Koko toimialue ja erityisesti Salo on ollut paremmassa vedossa kuin pitkään aikaan. Salon tilanne on huomattavasti parempi kuin miltä se yleisessä keskustelussa kuulostaa, Hautala korostaa.

– Työllisyys on kohentunut ja yrityksillä on mennyt hyvin; se näkyy meilläkin.

Hautalan mukaan Salon näkymiä ovat piristäneet Valmet Automotiven akkutehtaan perustaminen ja Lounavoiman ekolaitoksen rakentaminen. Forza-yrityskiihdyttämöhanke on puolestaan virkistänyt Forssan seutua.

– Salo IoT Campus näyttää olleen merkittävä ratkaisu Salolle. Sen avulla Valmetkin pääsi valmiisiin tiloihin.

Pankinjohtaja Jukka Tuominen huomauttaa maksuohjelmien muutosten määrän laskeneen selvästi.

– Se on konkreettinen merkki siitä, että alueella menee paremmin, hän toteaa.

Talouden kehitys saa Hautalan suhtautumaan ”varovaisen myönteisesti” myös alkaneeseen vuoteen.

– Valmetin tulon vaikutukset alkavat realisoitua Salossa tänä vuonna, hän toteaa.

Lounaismaan Osuuspankin lainakanta kasvoi viime vuonna 80 miljoonalla eurolla eli 6 prosenttia. Rahoitustoiminta oli vuoden lopussa 1,417 miljoonaa euroa. Pankin kautta tehtyjen asuntokauppojen määrä kasvoi yli 30 prosenttia edellisvuoteen nähden.

– Asuntokaupan kasvu oli suurinta nimenomaan Salossa. Kysyntä heräsi viime kesänä ja nyt sitä on enemmän kuin tarjontaa. Myytävää on tällä hetkellä poikkeuksellisen vähän, OP Koti Lounaismaan myyntijohtaja Jarkko Nikander kertoo.

Hän löytää asuntokaupan kasvuun monia syitä: kysyntä on ehtinyt patoutua hiljaisten vuosien aikana, työllisyys on parantunut, yritystoiminta vilkastunut ja keskimääräinen kodinvaihtoväli lyhentynyt. Suuri merkitys on myös pitkään alhaisena pysyneellä korkotasolla, jonka ennustetaan pysyvän matalalla edelleen.

Salon seudulla on eniten kysyntää omakoti- ja rivitaloasunnoille. Omakotitalon keskihinta on Salossa nykyään 144 000 euroa.

Jarkko Nikander vertaa, että Helsingin Munkkiniemestä saa 28 neliön yksiön vuonna 1962 rakennetusta kerrostalosta 217 000 eurolla, kun taas Salon Perttelistä saa vuonna 1989 rakennetun 248 neliön omakotitalon 219 000 eurolla.

Mobiilipalvelujen käyttö on kasvanut reippaasti Lounaismaan Osuuspankissa. Se on osin pakon sanelemaa, sillä tunnistautumisen mobiilivarmennevaatimuksen myötä asioitaan ei pysty verkkopankissakaan hoitamaan ilman kännykkää.

– Saimme viime vuonna yli 4 000 mobiilikäyttäjää lisää. Mobiilipalvelua käyttää säännöllisesti 23 000 asiakasta ja verkkopalvelua yli 40 000, Jukka Tuominen kertoo.

– OP-mobiilin käyttö on kasvanut kaikissa ikäluokissa 75-vuotiaisiin asti. Kyselyn mukaan jo 71 prosenttia nuorista pärjäisi ilman käteistä, mutta kaikissa ikäluokista löytyy erilaisten palvelujen käyttäjiä.

Pankki on järjestänyt digipalvelujen käyttöopastusta kädestä pitäen.

– Tukea on tarjottu erityisesti seniorikansalaisille.

VUODEN 2019 TULOS

Lounaismaan Osuuspankki

Liikevoitto 17 miljoonaa euroa (12,5 Me vuonna 2018).

Rahoitustoiminta 1,417 miljoonaa euroa (1,337 Me vuonna 2018).

Asiakkaiden talletukset kasvoivat 6,7 prosenttia; rahasto- ja vakuutussäästöt 13,9 prosenttia.

Asiakasvarat kasvoivat 9,3 prosenttia eli 161 miljoonaa euroa.

Omistaja-asiakkaiden määrä oli joulukuun lopussa 49 688. Bonuksia maksettiin 5,6 miljoonaa euroa.

Pankin vakavaraisuus oli vuoden lopussa 40,8 prosenttia ja omat varat 265 miljoonaa.