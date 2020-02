Lounea lopettaa tukensa lajivalmennukselle – yhtiö aikoo palata suoraan sponsorointiin seurojen kanssa

Lounea lopettaa tukensa salolaisten urheiluseurojen kouluissa tapahtuvalle lajivalmennukselle kuluvan vuoden jälkeen.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitasen mukaan Lounea aikoo palata perinteiseen sponsorointiin, jossa tuesta neuvotellaan suoraan urheiluseurojen kanssa.

– Sopimuksemme lajivalmennuksen tukemisesta oli mallia 3+3, ja ensimmäisen kahden vuoden jälkeen piti katsoa, miten on mennyt. Nyt olemme päätyneet ratkaisuun, että tämäntyyppinen yhteistyö on aika lopettaa ja keksiä tilalle jotain muuta. Tästä vuodesta päätös on jo tehty, ja tukemme jatkuu vuoden loppuun asti, Viitanen sanoo.

Lounea on tukenut yläkoulujen lajivalmennusta syksystä 2018 asti. Käytännössä noin 10 000 euron vuotuinen tuki on mennyt suoraan seuroille, jotka ovat pyörittäneet toimintaa kouluissa ja maksaneet rahalla esimerkiksi valmentajien palkkioita.

Salon kaupunki on luovuttanut lajivalmennukselle tilat, minkä lisäksi koulut ovat pyrkineet raivaamaan lukujärjestyksiinsä tilaa aamun tunneille.

Lajivalmennusta on annettu ainakin koripallossa, lentopallossa, salibandyssa, jalkapallossa, jääkiekossa, uinnissa, taitoluistelussa ja suunnistuksessa.

Veli-Matti Viitasen mukaan yhteistyö urheiluseurojen ja kaupungin kanssa käynnistyi hyvin, mutta se ei lähtenyt kehittymään yrityksen toivomalla tavalla.

– Lounea antoi rahoituksen ja polkaisi toiminnan käyntiin. Odotimme, että tästä syntyy jotain ihan uutta. Yhteistyöhön ei löytynyt oikein ketään vetohahmoa, joka olisi lähtenyt kehittämään toiminnan pohjalta uutta ja lähtenyt viemään sitä eteenpäin. Tarkoituksenmukaisempaa on, että jatkamme yhteistyötä suoraan seurojen kanssa. Siksi Lounea poistuu nyt yhteistyösopimuksesta, hän perustelee.

Veli-Matti Viitanen ei ota kantaa siihen, minkä suuruisilla summilla Lounea aikoo tukea urheiluseuroja. Päätökset sponsoroinnista tehdään hänen mukaansa tapauskohtaisesti kerran vuodessa. Sopimukset ovat kahdenvälisiä, ja ne käydään seuran ja yhtiön markkinoinnin kesken.

Viitasen mukaan lajivalmennuksesta on saatu Salossa hyviä kokemuksia. Hän toivoo sen jatkuvan, mutta ei halua sitoa seurojen käsiä.

– Toivon, että kun ollaan saatu hyvä yhteistyö käyntiin, seurat voisivat jatkaa sitä. Lounea aikoo jatkaa seurojen sponsorointia, mutta seurojen asia on, mihin ne rahaa käyttävät.

SalPa ja Vilpas aikovat jatkaa valmennusta

Kouluissa tapahtuva lajivalmennus ei ole Salossa uusi keksintö. Esimerkiksi Salon Palloilijat on tarjonnut mahdollisuutta toisen asteen opiskelijoille jo toistakymmentä vuotta.

– Olemme pyörittäneet tätä pitkään jalkapallossa ja taitoluistelussa. Meillä on lukiossa viisi SM-tason luistelijaa, ja jos ajattelee SalPan jalkapallon edustuksen sopimustilannetta, meidän nuoret pelaajamme ovat melkein kaikki käyneet lajivalmennuksen läpi. Sillä on saatu aikaan jumalattoman hienoja asioita, SalPan puheenjohtaja Vesa Valkonen sanoo.

SalPan lajivalmennuksessa on mukana jalkapallossa viisikymmentä nuorta ja taitoluistelussa kaksikymmentä. Ensi syksynä kolmanneksi lajiksi tulee salibandy.

– Meidän näkökulmastamme Lounea antoi toimintaan lisäresursseja, joilla saatiin lisää valmennusosaamista. Lajivalmennus jatkuu ilmankin tukea. Se on meillä jo päätetty ja budjetoitu, Valkonen sanoo.

Vilppaan toiminnanjohtajan Marko Vihiniemen mukaan Lounean tuki on ollut merkittävä, ja sillä on maksettu esimerkiksi valmentajien palkkioita.

Vilpas on SalPan ohella toinen iso lajivalmennusta järjestävä seura. Sen toiminnassa on ollut mukana 30–40 aktiivista koripallojunnua yläkoulussa ja lukiossa.

– Lajivalmennukseen haku lukuvuodelle 2020–2021 on jo käynnissä, eikä Lounean päätös vaikuta suuremmin ensi lukuvuoteen. Totta kai meillä on halu jatkaa lajivalmennusta sen jälkeenkin. On vain mietittävä, mistä rahoitus saadaan ensi keväästä alkaen. On istuttava alas myös Lounean kanssa ja keskusteltava, mitä he toivovat, Vihiniemi sanoo.

SalPan Vesa Valkonen muistuttaa, että kouluissa tapahtuva lajivalmennus voisi olla yksi vetovoimatekijä Salolle.

– Kaupungin markkina-arvon kannalta tätä olisi pitänyt tuoda paremmin esille. Valitettavasti emme ole onnistuneet siinä, hän sanoo.