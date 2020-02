Lumisateista huonoa ajokeliä Itä-Suomeen, edessä kuitenkin poutainen pakkasviikko

Viikonloppuna Suomen yllä olleet lumi- ja räntäsateet aiheuttavat huonoa ajokeliä vielä maanantaina osassa itäistä Suomea, mutta sen jälkeen koko Suomeen on luvassa poutainen pakkasviikko.

Maanantaina on voimassa varoitus kehnosta liikennesäästä Savon maakunnissa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Etelärannikolla lämpö saattaa kivuta hiukan nollan yläpuolelle.

– Sitten on vuorossa aurinkoisia pakkaspäiviä, jotka ovat tyypillisiä normaalille helmikuulle, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Mikko Laine STT:lle.

Navakka tuuli voi lisätä viikolla tuntuvasti pakkasen purevuutta. Keskimäärin pakkasasteita on noin viisi ja pohjoisessa runsaat kymmenen.

Ensi viikonloppuna sään odotetaan jälleen lämpiävän, kun maahan pyrkii uusia lumisateita.

STT

Kuvat: