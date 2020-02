Maakotkan ampuminen ja kannabiskasvattamo paljastuivat Ruovedellä, kun poliisi tutki television ja pelikonsolin ryöstöä

Ryöstöepäilyn tutkinta Ruovedellä Pirkanmaalla vei poliisin myös epäillyn metsästysrikoksen jäljille. Samassa tutkintakokonaisuudessa löytyi myös kannabiksen kotikasvattamo.

– Pääepäillyt, kaksi miestä, ovat olleet aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisista.

Epäillyn törkeän ryöstön motiiviksi on poliisin mukaan paljastunut 40 euron velka. Ruoveteläisen miehen asuntoon tunkeutui poliisin mukaan joulukuun alussa kaksi miestä ja kaksi naista. Asunnosta anastettiin televisio ja pelikonsoli, jotka on sittemmin palautettu omistajalleen.

Poliisi on tutkinut tapausta törkeänä ryöstönä, törkeänä kotirauhan rikkomisena, ampuma-aserikoksena ja ampuma-aserikkomuksena. Epäillyt ovat syntyneet 80- ja 90-luvulla.

Toista miehistä epäillään myös metsästysrikoksesta. Aaltion mukaan hänen epäillään ampuneen maakotkan sukulaismieheltä lainatulla aseella. Ammutun linnun kuva löytyi epäillyn puhelimesta. Rikoksen epäillään tapahtuneen lokakuussa. Ase on otettu poliisin haltuun.

– Aseiden omistajalla on velvollisuus pitää aseista hyvää huolta. On todennäköistä, että omistajan kolme muutakin aselupaa perutaan. Metsästystä harrastavaa miestä varmaan harmittaa, sanoo Aaltio.

Maakotka on uhanalainen lintu, jota suojaavat EU:n lintudirektiivi ja Suomen luonnonsuojelulaki. Vuoden 2018 arvion mukaan Suomessa elää noin 330-464 maakotkaparia. Onnistuneita pesintöjä todettiin tuolloin 92.

Kotikasvatettua kannabista takavarikkoon

Tutkintaan liittyvissä kotietsinnöissä löytyi muun muassa ruoveteläiseen asuntoon rakennettu kannabiskasvattamo. Aaltion mukaan huumausainetta on myyty lähinnä Ruoveden naapurissa Virroilla asuville nuorille aikuisille pienissä erissä. Pääepäiltyinä huumekokonaisuudessa ovat samat kaksi miestä, joita epäillään törkeästä ryöstöstä.

– Aine oli valmiiksi pakattuna, oli helppoa tehdä takavarikko, kertoo Aaltio.

Kannabiksen ostamisesta ja käyttämisestä epäiltyjä on tässä vaiheessa toistakymmentä, mutta Aaltion mukaan määrä todennäköisesti kasvaa tutkinnan edetessä. Hän kertoo, että juttuun ei näytä liittyvän vahvempia huumeita.

Pääepäillyt ovat olleet matkustuskiellossa, mutta ketään ei ole vaadittu vangittavaksi.

STT

