Maaseudun Tulevaisuus: Koronavirus saa melkein viidenneksen suomalaisista vähentämän ulkomaille matkustamista

Lähes viidennes suomalaisista aikoo vähentää ulkomaille matkustamista koronaviruksen takia, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yli 64-vuotiaista niin aikoo tehdä 23 prosenttia vastanneista. Nuorista vain yhdeksän prosenttia on aikeissa vähentää ulkomaanmatkailua.

Kotimaan matkailuun viruksen vaikutus on pienempi. Kuusi prosenttia vastaajista vähentänee kotimaassa matkustamista.

Lehden teettämän kyselyn mukaan suomalaisista 15 prosenttia pelkää ja 78 prosenttia ei pelkää koronavirustartuntaa.

Maaseudun Tulevaisuuden kyselyn toteutti TNS Kantar Agri, ja siihen vastasi helmikuun alussa yli tuhat suomalaista. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.994271

STT

Kuvat: