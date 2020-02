Makeiskone pussittaa hernettä Perniössä, koululaiset syövät todellista lähiruokaa

Hernekeitto Salon kouluissa ja päiväkodeissa on todellista lähiruokaa. Keskuskeittiöön ja Perniön yhteiskoulun keittiöön herneet toimitetaan suoraan perniöläiseltä Ylistalon tilalta.

Yhteistyö tilan ja kaupungin välillä on jatkunut vuodesta 2002. Sen aloitti viljelijä Timo Lausti ja sitä jatkavat pojat Ville ja Kalle Lausti , joiden maatalousyhtymällä tila nyt on.

– Mukavaa, että hernettä jää lähialueelle. Muuten ne menevät pitkin Suomea vähittäiskauppaan ja tukkuihin, Ville Lausti kertoo.

Salon keittiöihin ruokahernettä toimitettiin viime vuonna 2 000 kiloa. Taloudellisesti sillä ei ole isoa merkitystä, mutta lähiruokakuviona se lähes ainutlaatuinen.

– Kuivatun herneen lisäksi keittiöillä on lupa pienissä määrin ostaa satokauden tuotteita, jos niitä tarjotaan. Kyse on lähinnä kotimaisista omenoista sekä tuoreista mustikoista ja puolukoista, Salon kaupungin ravitsemispalveluesimies Sari Männistö kertoo.

Sopimus herneistä on tehty ennen kuntaliitosta. Tapa on jatkunut vanhaan malliin vuodesta toiseen ja Männistön mukaan näin on myös tarkoitus jatkaa.

Ruokaherneen sesonki on alkuvuosi. Ensin keitetään hernekeittoa joulukinkun rippeistä ja sitten tulee laskiainen, jolloin perinteisesti syödään sakeaa soppaa. Toki suurin osa suomalaisista syö tölkkihernekeittoa.

– Hernekeittoa kun syö, siitä riittää melkein koko päivän, Timo Lausti kuvaa tuhtia ruokaa.

Lausteilla hernekeittoa on syöty aina ja vähintään kerran kuukaudessa. Käytössä on vanha resepti, joka löytyy Yliskylän herneiden 500 gramman pussista.

Ruokaherneen viljelyllä on tilalla pitkät perinteet. Nykyisin sitä viljellään yhteensä lähes 40 hehtaarilla Perniössä ja Särkisalossa, missä ovat Villen vaimon, Lotta Laustin, pellot.

Ennen kuin herne on kuluttajan kattilassa, se on käynyt monta vaihetta läpi. Seulalajittelija poistaa pienet ja suuremmatkin roskat, mutta todellisen hienolajittelun tekee värilajittelija.

– Värilajittelija lajittelee pois kaiken muun paitsi oikean väriset herneet, Ville Lausti kertoo.

Kone ei hyväksy liian tummia tai liian vaaleita tai madon vaurioittamia. Tällaisia herneitä on sadosta alle viisi prosenttia, joka menee rehuksi. Ennen konetta työ tehtiin käsin nypimällä.

Linjaston päässä on vuoden -66 mallia oleva pakkauskone, jolla on makea tarina. Se on aikoinaan ollut Fazerin makeistehtaan käytössä ja Timo Lausti arvelee koneella pakatun Fazerin parhaita.

Ylistalossa ruokaherneen tuotantoa on tarkoitus laajentaa ostamalla hernettä lähialueen viljelijöiltä. Ville Lausti uskoo, että valkuaisainepitoisella herneellä on hyvät tulevaisuudennäkymät.

– Olemme saaneet positiivista palautetta herneestämme. Sanotaan, että se keittyy hyvin ja on tasalaatuista. Sellaista palautetta on tullut myös, että pitäisi kehittää uutta reseptiikkaa. Itse olen ajatellu samaa, mutta ei ole osaamista ja maatilan resurssit ovat rajalliset.