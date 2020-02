Marinista nostetta SDP:n suosioon

Ylen kannatusmittaus ei osoita suuria muutoksia. Pääministeriksi valittu Sanna Marin näyttää kuitenkin tuoneen pientä nousua SDP:n kannatuslukuihin.

Kysely osoittaa, että keskustan alamäki jatkuu edelleen. Kärkipaikka on tiukasti perussuomalaisilla, mutta puolueen kannatushuippu on ilmeisesti jo saavutettu.

Pääministerin vaihdos näyttää tuoneen myönteistä nostetta SDP:n kannatuslukuihin. Ylen uusi gallup kertoo, että puolueen suosio on nyt 16 prosenttia, jossa on nousua 1,1 prosenttiyksikköä.

Kysely on tehty tammi–helmikuun aikana, jolloin eduskunnalla oli istuntotauko ja politiikassa rauhallista. Kannatusluvut eivät siis perustu hallituksen ratkaisuihin vaan mielikuviin.

Uusi pääministeri Sanna Marin on paistatellut julkisuudessa. Hän sai näkyvyyttä muun muassa Sveitsin Davosin talousfoorumissa. Myönteinen julkisuus heijastuu gallupin kannatusluvuissa.

Keskustan ongelmat jatkuvat. Vielä tammikuussa Ylen kysely näytti puolueen kannatuksen nousseen. Tosin nousulle ei tullut vahvistusta hieman myöhemmin julkaistussa HS-gallupissa.

Nyt myös Ylen kyselyssä keskusta on vajonnut takaisin puolueelle harvinaisen alhaiseen 10,8 prosenttiin. Pudotusta tammikuun kyselyyn on 1,2 prosenttiyksikköä.

Syksyllä valittu uusi puheenjohtaja, valtiovarainministeriksi siirtynyt Katri Kulmuni ei ole saanut keskustaa lentoon.

Hallituksen yhteistyöhön voi tulla ylimääräisiä mutkia, jos keskusta lähtee hakemaan uutta nousua vahvistamalla omaa poliittista linjaa. Se voi johtaa siihen, että keskusta ottaa tietoisesti etäisyyttä punavihreisiin hallituskumppaneihin.

Jotakin toimia keskustalta joka tapauksessa odotetaan.

Oppositio menetti hieman kannatusta. Perussuomalaiset jatkaa kärkipaikalla 23,3 prosentilla. Tammikuun luvuista pudotusta on yksi prosenttiyksikkö. Kannatuksen tasaantuminen voi viitata siihen, että puolueen kannatushuippu on saavutettu.

Opposition toinen suuri puolue kokoomus jatkaa toisena 17,5 prosentilla. Laskua mitattiin 1,8 prosenttiyksikköä.