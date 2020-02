Markkinaoikeus kielsi Keskon havitteleman Heinon Tukku -kaupan

Markkinaoikeus on kieltänyt Keskon havitteleman Heinon Tukun ostamisen.

Markkinaoikeus katsoi, että yrityskauppa oli kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla omiaan olennaisesti estämään tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla, koska yrityskaupalla olisi luotu määräävä markkina-asema tai vahvistettu sitä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti marraskuussa Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kieltämistä. Yhdistyminen olisi KKV:n selvitysten mukaan johtanut määräävään markkina-asemaan yleistukkujen markkinoilla.

KKV:n selvitysten mukaan Keskon ja Heinon Tukun yhteinen markkinaosuus olisi noussut jopa 60-70 prosenttiin yleistukkujen markkinoilla.

Kesko ilmoitti Heinon Tukun ostoaikeista toukokuussa. Kaupan myötä Keskon omistukseen olisivat siirtyneet noutotukkukiinteistöt Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa ja Vantaalla.

Ensimmäinen päätös laatuaan

Markkinaoikeuden mukaan nyt tehty yrityskaupan kieltäminen on ensimmäinen laatuaan. Markkinaoikeustuomari Pertti Virtasen mukaan kilpailunäkökulmasta ongelmalliset yrityskaupat voidaan yleensä hyväksyä ehdollisena, mutta nyt se ei ollut mahdollista.

Markkinaoikeus on toiminut vuodesta 2002 alkaen.

Virtasen mukaan on mahdollista, että kaupan osapuolet valittavat päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Keskossa oltiin pettyneitä markkinaoikeuden päätökseen.

– Olisimme luonnollisesti toivoneet ratkaisun olevan toinen. Perehdymme nyt markkinaoikeuden päätökseen sekä sen perusteluihin ja päätämme, jatkammeko prosessia osaltamme. Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli sanoo yhtiön tiedotteessa.

STT

