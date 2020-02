Mediat: Ilmastoaktivistit valtasivat Uniperin hiilivoimalan

Ryhmä mielenosoittajia on tunkeutunut saksalaisen energiayhtiö Uniperin uuteen hiilivoimalaan lähellä Dortmundia, kertoo Die Welt. Uniperin kesällä avattava Datteln 4 on noussut Saksassa ilmastokeskustelun keskiöön, koska ilmastoaktivistit vaativat, että sen käyttöönotto estetään.

Aktivistit osoittivat samalla viestin myös Suomelle, julistaen tviitissään, että ”fossiilisten aika on ohi”.

Uniperin aikeilla on vaikutusta myös Fortumiin, koska se omistaa Uniperista vajaat puolet, 49,9 prosenttia. Aktivistit ovat vaatineet Fortumia puuttumaan Uniperin toimintaan.

Fortumin hanke saada haltuunsa Uniperista 70,5 prosentin osake-enemmistö odottaa kuitenkin yhä lopullista hyväksyntää Venäjän kilpailuviranomaisilta. Alustava hyväksyntä saatiin jo viime syksynä, mutta lopullinen varmistus puuttuu. Fortum on ilmoittanut odottavansa, että lopullinen hyväksyntä Venäjältä saadaan maaliskuun loppuun mennessä.

Dattelnin voimalan valtauksesta kertoivat Suomessa aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat.

Saksan hallitus päätti alkuviikosta lakiesityksestä, jolla linjataan hiilivoiman poistuvan käytöstä viimeistään vuoteen 2038 mennessä. Ilmastoliike pitää aikataulua liian hitaana ja on osoittanut mieltään lakiesitystä vastaan monena päivänä. Päätökseen sisältyy myös mittava, yhteensä yli 40 miljardin euron tukipaketti hiilikaivosalueille ja energiayhtiöille.

Uniper sai samalla luvan avata kiistanalainen ja pitkään viivästynyt Datteln 4. Yhtiö lupasi torstaina vastineeksi sulkea lähivuosina useita vanhempia ja saastuttavampia ruskohiilivoimaloita, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä liki kolme gigawattia. Tarkoitus on varmistaa, että 1 100 megawatin Datteln 4:n avaaminen ei kasvata Saksan hiilidioksidipäästöjä.

