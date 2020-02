Merellä tuulee kovaa ja teillä on tänään liukasta

Lauha lounaanpuoleinen virtaus tuo tänään lumi- ja räntäsateita koko maahan.

Etelässä sateet tulevat pääosin vetenä tai tihkuna, muualla maassa on luvassa taas räntää ja lunta. Lämpötila nousee viikonlopun aikana etelässä selvästi plussan puolelle. Myös Lapissa sään odotetaan lauhtuvan sunnuntaina.

Ajokeli on huono lumi- tai räntäsateen takia muun muassa Pohjois- ja Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla.

Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus, kun tuulet yltyvät 15 metriin sekunnissa.

STT

