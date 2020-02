Merkelin seuraajaksi povattu Annegret Kramp-Karrenbauer ei lähde ehdolle

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin seuraajaksi uumoiltu Annegret Kramp-Karrenbauer ei asetu ehdolle tulevaksi liittokansleriksi, kertovat puoluelähteet. Hän ei myöskään jatka kristillisdemokraattien (CDU) johtajana ensi vuoden liittopäivävaaleissa.

Kramp-Karrenbauer, nousi CDU:n johtoon vuonna 2018. Kramp-Karrenbauer on tällä hetkellä Saksan puolustusministeri, missä toimessa Merkel toivoo hänen edelleen jatkavan.

Kramp-Karrenbauerin vaikutusvaltaa CDU:n johdossa on epäilty, koska hän ei muun muassa pystynyt vaikuttamaan kohua aiheuttaneeseen Thüringenin osavaltion pääministerivaaliin. Kramp-Karrenbauer oli pyytänyt ennen vaalia, ettei kristillisdemokraattien paikallisjohtaja Mike Mohring sallisi puolueen äänestää yhteisrintamassa osin äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kanssa.

Mohring ei totellut, ja demokraattipuolueen (FDP) Thomas Kemmerich valittiin osavaltion johtoon. Kyseessä oli ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun osavaltion pääministeri nostettiin valtaan äärioikeiston tuella.

Sekä Kemmerlich että Mohring ilmoittivat myöhemmin eroavansa.

CDU vaikeassa tilanteessa

CDU valitsi johtajaa vaikeassa tilanteessa. Syyskuun 2017 vaaleissa puolue sai historiallisen huonon tuloksen 33 prosentin äänisaaliilla. Kannatus on sen jälkeen edelleen huvennut ja painunut jo alle 30 prosenttiin. Äänestäjiä on kaikonnut niin oikealle AfD:hen kuin vasemmalle kovassa nousussa oleviin vihreisiin.

CDU:lla on ollut ristiriitoja sisarpuolueensa, Baijerin CSU:n kanssa, eikä yhteistyö ole ollut helppoa myöskään hallituskumppani sosiaalidemokraattien kanssa.

Tuttavallisemmin Kramp-Karrenbauer tunnetaan AKK-lyhenteellä. Hän toimi useita vuosia Saarlandin osavaltion pääministerinä. Saarland on väkiluvultaan Saksan toiseksi pienin osavaltio lähellä Ranskan rajaa.

AKK:ta on kutsuttu myös mini-Merkeliksi, sillä häntä pidetään Merkelille lojaalina keskusta-oikeistolaisen linjan jatkajana. Hän on ollut Merkelin läheinen työtoveri, ja hänen katsottiin olevan Merkelin suosikki puoluejohtajan tehtävään.

Kramp-Karrenbaueria on kuvailtu arvokonservatiiviksi: hän on harras katolilainen, mikä näkyy hänen homoliitto- ja aborttikannoissaan.

STT

