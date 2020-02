Chicago Bulls on kärsinyt kolmannen perättäisen tappionsa koripallon NBA:ssa. Hallitseva mestarijoukkue Toronto Raptors jyräsi Bullsin kotikentällään selvin lukemin 129-102.

Bullsin paras pistemies Thaddeus Young teki 21 pistettä. Toronton tulitusta johti Terence Davis 31 pisteellä.

Chicago on pelannut viimeiset puolitoista viikkoa ilman Lauri Markkasta, joka on ainakin helmikuun loppuun asti sivussa lantion rasitusvamman takia.

STT