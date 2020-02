Unelmien Porvoo, idyllinen Rauma tai sitkeä Salo. Kolmen kaupungin vertailu (SSS 9.2.) osoittaa, että keskikokoisten rannikkokaupunkien mielikuvissa on eroja.

Mielikuvilla on merkitystä, kun ihmiset pohtivat muuttopäätöksiä tai hakevat paikkoja yrityksen perustamiseen.

Porvoon vahvuudet ovat sijainti, idyllinen vanhakaupunki ja pitkä historia ja kulttuuri. Siitä on rakentunut brändi, joka houkuttelee muun muassa pääkaupunkiseudulla työskenteleviä ihmisiä.

Porvoo on asettanut riman korkealle ja haluaa olla Suomen viihtyisin ja vetovoimaisin kotikaupunki. Tavoite ei ole aivan utopistinen, sillä muuttoliike ja väkilukutilastot vahvistavat Porvoon vetovoiman.

Merellisen Rauman vahvuudet seisovat myös historiassa, kulttuurissa ja idyllisessä Vanhassa Raumassa. Porvoon tavoin myös Rauman vanhan kaupungin kadut täyttyvät kesäisin turisteista. Asukasluku on Raumalla laskussa, mutta vähennys on selvästi Saloa pienempi.

Tässä vertailussa Salo joutuu kovaan seuraan. Tarkastelu kuitenkin osoittaa, että Salolla on hyvät mahdollisuudet menestyä vertailukaupunkien tavoin.

Salon yhtenä ongelmana on maineikas lähihistoria. Nokian kasvun vuosina Salo kasvoi ja vaurastui ilman, että varsinaista markkinointia tarvitsi edes tehdä. Voimakkaasti kasvava matkapuhelinteollisuus toi Saloon asukkaita ja rahaa.

Kun tämä virta nopeasti tyrehtyi, kaupunki joutui uuteen tilanteeseen. Entinen kunnia Nokia-citynä olikin mainehaitta. Raju rakennemuutos löi näkyvän leiman kaupungin päälle.

Salossa rakennemuutoksen leimasta on jo päästy eroon. Nyt mielikuva vireästä, viihtyisästä ja kehittyvästä kaupungista pitää myydä myös ulospäin.

Vahvuuksia kyllä riittää. Esimerkiksi Suomen paras tori, kompakti ja palveleva kaupunkikeskusta, viihtyisät kylät ja erinomainen sijainti nousevat heti esille.

Parhaiten Salon mielikuvaa tuovat esille tyytyväiset asukkaat.