Mikasa pitää miehen tiellä– Salohallissa piipahtanut salolainen Kari Raatikainen ei sulje pois valmentamista Salossa

Lentopallovalmentaja Kari Raatikaisen nimen ilmaantuminen julkisuuteen on yllättänyt sivustaseuraajan useampaan kertaan sen jälkeen, kun hän lähti LP Viestin päävalmentajan paikalta tammikuussa 2016. Viimeisin käänne oli tietyiltä osin yllätys myös miehelle itselleen.

Raatikainen lopetti työt Mikkelin Passarien päätoimisena valmennuspäällikkönä 30. marraskuuta. Uudenvuodenpäivänä hän löysi itsensä Kuortaneen tyttöjoukkueen valmentajan paikalta, ja vain kahta päivää myöhemmin joukkue matkusti Hämeenlinnaan otteluun mestaruusliigajoukkuetta vastaan.

– Kävin syksyn aikana kerran Kuortaneella tutustumassa vähän toisenlaiseen työnkuvaan. Tämä joukkueen valmentajaksi siirtyminen tuli tosi yllättäen, mutta en sitä paljoa miettinyt vaan tartuin työrukkasiin saman tien, Raatikainen kertoo.

Hän työskentelee Kuortaneella sairausloman sijaisena tällä tietoa toukokuun alkuun saakka. Kyseinen ajanjakso päättyy tyttöjen EM-karsintaturnaukseen Alahärmässä.

Raatikainen, 59, vietti Mikkelissä hieman yli vuoden.

– Varainhankinta esimerkiksi viime kesän maaotteluihin ei ollut niin tuottavaa kuin oli alun perin ajateltu. Siinä taloustilanteessa päädyimme yhteistuumin siihen, etten jatka seuran palveluksessa.

Miehen koti on ollut myös LP Viestin jälkeiset vuodet koko ajan Salossa. Tosin juuri nyt asuntoja on hetkellisesti kolme, Salon lisäksi Mikkelissä ja Kuortaneella.

Erikoisia lentopallouutisista on tehnyt se, että Raatikainen ehti olla poissa lajin parista puolisentoista vuotta. Sinä aikana hän muun muassa myi puhdistavia led-valoja Led Tailor -yrityksessä.

– Lentopallosta tekisi mieleni sanoa, että olen nähnyt sen. Työurani on loppusuoralla ja haluan katsoa nyt tämän loppuun, hän totesi Salon Seudun Sanomien haastattelussa kesällä 2017.

Mikasa-merkkisen lentopallon loiste johti kuitenkin takaisin lajin pariin ja pitää miehen maanteillä. Liigan parrasvalojen sijaan työtehtävät ovat olleet enemmän ruohonjuuritasolla sen jälkeen, kun Raatikainen suoritti runsaat kaksi vuotta sitten ammattivalmentajatutkinnon.

– Kansitakkivaihe on minun osaltani ohi. Minun ei tarvitse pällistellä lehtien palstoilla tai muuallakaan, vaan pystyn keskittymään olennaiseen.

– Isoa huolta pitää kantaa koko Suomen liikuntakentästä, ei pelkästään lentopallosta. Mikkelissä meille tuli harjoituksiin lapsia, joille piti ensimmäisenä opettaa juokseminen. Liikkumattomuus on hirveä tilanne koko kansan ja sitä kautta urheiluseurojen osalta, toteaa itse intohimoisena kuntoilijana tunnettu Raatikainen.

Ura LP Viestissä alkoi keväällä 2011 ja päättyi neljän Suomen mestaruuden jälkeen työuupumukseen.

– Olen valmentajana nyt parhaimmillani. Elämäntilanne on muutenkin rauhoittunut: ei ole suuria myllerryksiä, ja terveyskin on ok, Raatikainen pohtii.

Hän ei kuitenkaan tyrmää ajatusta liigavalmentamisesta.

– Kaikki mahdolliset ehdotukset kyllä kuuntelen, ja olen jonkinlaista kiinnostustakin osoittanut. Miksei liigalentopallon pariin voisi vielä kerran palata – näissä hommissa on mentävä sinne, missä töitä on. Kaikki vaihtoehdot ovat avoinna: pystymme vaimon kanssa siirtymään tarvittaessa nopeasti paikkakunnalta toiselle.

Et siis sulje pois myöskään valmentamista Salossa?

– En tietenkään! Onhan kyseessä yksi Suomen parhaista lentopallo-organisaatioista (LP Viesti). Onhan sinne vetovoimaa. Jollei olisi, niin sehän olisi ihme.

Torstaina Raatikainen piipahti Kuortaneen joukkueen kanssa Salohallissa. Lukiolaiset ammentavat oppeja pelaamalla kevätkaudella yhden ottelun jokaisen liigajoukkueen vieraana.

Lentopalloliiton valmennuskeskus siirretään Kuortaneelta Tampereelle syksyllä 2022.

– Maailma on muuttunut. Totuus on se, että Kuortaneelle on hankalaa mennä millään muulla kulkuneuvolla kuin omalla autolla. Kun lukiolaiset ovat vielä lapsia, pitäisi kodin olla siinä vaiheessa tärkeässä roolissa. Matkustamiskuvio tulee herkästi aika vaikeaksi, Raatikainen miettii.