Ministeriö: Talouskasvu jäämässä prosentin tuntumaan kahdeksi vuodeksi ja saattaa edelleen hiipua sen jälkeen

Suomen talouskasvu asettuu tänä ja ensi vuonna noin yhteen prosenttiin, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö.

Ministeriön mukaan talouskasvu saattaa edelleen hiipua vuoden 2021 jälkeen, jos tuottavuuden nostamiseksi ei löydetä vaikuttavia keinoja eikä maailmankauppa elvy.

Kasvuennusteet on laadittu olettaen, ettei maailmantaloudessa ja suhdanteissa tapahdu mitään poikkeuksellista. Ministeriö listaa yhdeksi uhkakuvaksi tuttuun tapaan kauppasotien laajenemisen mahdollisuuden, mutta huomauttaa myös Yhdysvaltain talouskasvun hidastumisesta, vaisuista talousnäkymistä Suomelle olennaisissa vientimaissa Ruotsissa ja Saksassa, levottomuuksista Hongkongissa sekä koronaviruksen leviämisen mahdollisuudesta.

Samalla investointien kasvu on tänä vuonna pysähtymässä sekä tutkimus- ja kehitysmenojen kasvupyrähdys laantumassa, ministeriö kertoo.

Tiedot käyvät ilmi elinkeinopoliittisesta tilannekuvasta, jonka ministeriö on kohdistanut kahdeksalle ohjaamalleen organisaatiolle kuten Business Finlandille ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle.

Ministeriön mukaan talouskasvun piristyminen edellyttää lisää investointeja sekä ratkaisua osaamisvajeeseen. Selvityksen mukaan kasvua rajoittaa osaajapula esimerkiksi ICT- ja ohjelmistoalalla. Myös osaamispula eli työntekijöiden ja johtajien riittämättömät taidot voivat vaikeuttaa liiketoiminnan kehittämistä.

Monella toimialalla on kuitenkin kasvupotentiaalia, raportissa huomautetaan.

– Esimerkiksi bio- ja kiertotaloudessa, kaivosalalla, elintarvikealalla, diagnostiikassa ja fotoniikassa on monia Suomen kannalta kiinnostavia avauksia, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo tiedotteessa.

