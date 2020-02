Moni eteläisen Suomen laskettelukeskuksista pärjää lumettomanakin talvena – osalla ”katastrofaalisen” vaikeaa

Moni eteläisen ja keskisen Suomen laskettelukeskuksista näyttää selvinneen lämpimästä talvesta paremmin kuin maallikko saattaisi odottaa. Osa hiihtokeskuksista on kuitenkin kokenut rajua kävijäkatoa, kun vesisateet ja lämpö ovat sulattaneet rinteet.

Esimerkiksi Teijo Ski & Action Parkissa talvi näyttää perin synkeältä.

– Viime talvena meillä oli 30 000 kävijää, tänä talvena määrä jää alle tuhanteen. Kyllä tuo on katastrofaalista. Viime viikonloppuna tuli yli 20 milliä vettä, ja lähipäivinä näyttää tulevan uudelleen kovia sateita, Salossa sijaitsevan Teijon keskuksen yrittäjä Hannu Kakko toteaa.

Luovuttaa ei silti ole Teijossa tarkoitus: laskettelu- ja ulkoliikuntakeskus jatkaa Kakon mukaan ensi talvena.

Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors kertoo, että lumetuksella ja aiemmin säilöön otetulla luonnonlumella on kyetty pitämään useimmat laskettelukeskukset etelässäkin avoinna.

Vihti Ski Centerissä Uudellamaalla on nyt avoinna viisi rinnettä neljästätoista. Auki oleviin lukeutuvat keskuksen päärinteet, joten tässä kohteessa ahkera lumetus on auttanut oleellisesti tilannetta.

Keinolumi säilyy paremmin

Lindforsin mukaan oleellista on tämän talven oloissa se, että rinteiden tykkilumi kestää lämpöä ja vesisadetta selvästi paremmin kuin lumisateesta rinteeseen kertynyt lumikerros.

– Eron aiheuttaa se, että tykkilumi on paljon tiiviimpää.

Janakkalassa sijaitsevan urheilukeskus Kalpalinnan toimitusjohtaja Petri Ilmarinen tähdentää hänkin lumitykkien merkitystä.

– Voisi sanoa, että tämä lumisota on välinekysymys. Lumitykkien ohella nyt on merkitystä sillä, millä keinoilla aiemmin samana talvena satanutta lunta pystytään säilyttämään läpi talven.

Rajat tulevat silti vastaan myös keinotekoisen laskettelurinteen säilyvyydessä.

– Tykkilumikaan ei kestä kahden viikon kaatovesisadetta seitsemän plusasteen lämpötilassa, Ilmarinen myöntää.

”Koko perheen harrastus”

Pitemmällä aikavälillä laskettelu on Hiihtokeskusyhdistyksen Lindforsin mukaan ollut Suomessa ”yllättävänkin vakaa” harrastajamääriltään.

– Hiihtokeskusten asiakasmäärät ovat pysyneet varsin pitkään melko tasaisina sen jälkeen, kun harrastuksen suosio väheni 1980-luvun huippuvuosien jälkeen.

Myös laskettelun harrastajien ikähaitari on Lindforsin mukaan kiitettävän laaja.

– Tämä on laji, jota monesti koko perhe harrastaa yhdessä.

Suomessa on yhteensä noin 80 hiihtokeskusta. Sellainen löytyy Lindforsin mukaan myös useimpien kaupunkien läheisyydestä.

Ulkomaalaiset talvituristit ovat hekin löytäneet Suomessa laskettelun pariin. Nyt ajankohtainen pulma, kiinalaisturistien väheneminen tai tulematta jääminen, ei Lindforsin mukaan rokota kovinkaan tuntuvasti laskettelubisnestä.

– Kiinalaisista turisteista suuri osa hakenut Lapista muita elämyksiä kuin laskettelua.

STT

Kuvat: