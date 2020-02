Myrsky riepottelee sekä maalla että merellä – tuhannet vailla sähköä, laivaliikenne voi myöhästellä

Illan ja yön aikana voimakas tuuli riepottelee suurinta osaa Suomesta. Tuuli saattaa aiheuttaa sähkökatkoja ja vaurioita rakennuksiin. Sunnuntai-iltana puoli kymmenen aikoihin sähköttömiä talouksia oli yli 16 000 eri puolilla Suomea. Määrä saattaa kasvaa illan edetessä.

Lähes kaikilla merialueilla tuuli voimistuu paikoin myrskylukemiin, varoittaa Ilmatieteen laitos.

– Tuuli on voimakkaimmillaan noin iltayhdentoista ja aamukahden välillä. Voimakkaimmat tuulet näyttäisivät osuvan länsirannikolle, suunnilleen Kokkolasta etelään päin, kertoo päivystävä meteorologi Petri Hoppula.

Kovan tuulen varoitus on voimassa suurimmassa osassa Suomea. Maa-alueilla tuuli on voimakasta puuskissa Etelä-Lapista etelään olevalla alueella. Pahimmillaan tuuli puhaltaa 20-25 metriä sekunnissa. Myrskytuulesta puhutaan silloin, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa.

Näin kovat tuulet katkovat puita ja vaurioittavat heikkoja rakennuksia. Eteläisessä ja keskisessä Suomessa puut saattavat kaatua herkemmin kuin vastaavassa myrskyssä muutoin, koska routaa on nyt tavallista vähemmän.

– Puuskainen tuuli voi aiheuttaa tuhoja vielä sen jälkeenkin, kun myrsky on laantunut, sanoo Hoppula.

Tuuli on jo illasta alkaen vaarallisen voimakasta Pohjanmaalla, jossa tuulen nopeus nousee puuskissa 25 metriin sekunnissa. Voimakkaimmat myrskypuuskat ovat odotettavissa ensi yönä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Aamuyöllä ja aamulla myrsky yltyy myös Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin alueella.

Länsirannikolla sade lakkaa aamuyöllä

Lisäksi sadetta on luvassa runsaasti. Lapissa sade tulee suurimmaksi osaksi lumena, maan etelä- ja keskiosissa vetenä.

Länsirannikolla sää kuitenkin poutaantuu jo aamuyön aikana, kertoo Hoppula. Sen sijaan itäisessä ja pohjoisessa Lapissa sadetta on luvassa vielä maanantaina iltapäivällä. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla sadekuuroja.

Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Uudellamaalla on voimassa tulvavaroitus. Alkuviikolla vesi saattaa nousta tulvalukemiin myös Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.

Ilmatieteen laitos varoittaa myös, että ajokeli on osassa maata erittäin huono ja myös jalankulkuväylät ovat osassa maata erittäin liukkaita. Huonoa ajokeliä on etenkin Etelä-Lapin, Keski-Lapin ja Koillismaan alueella.

Myrsky vaikuttaa laivaliikenteeseen

Länsi-Suomen merivartiosto kehottaa Twitterissä ihmisiä huomioimaan poikkeukselliset olosuhteet merellä ja jäällä liikkuessa.

– Perämerellä meriveden korkeus voi nousta pahimmillaan yli kahden metrin poikkeuksellisen huonon sääolosuhteen vuoksi, Länsi-Suomen merivartiosto tviittaa.

Vaasan ja Ruotsin Uumajan välillä liikennöiviä lauttavuoroja on peruttu myrskyn takia. Wasalinen mukaan yhtiön sunnuntain kello 20:n lähtö Vaasasta ja maanantain kello 12:n lähtö Uumajasta on peruttu.

Sen sijaan Viking Lineltä ja Tallink Siljalta kerrotaan, että laivavuoroja Itämerellä ei ole peruttu. Tallink Siljan viestintäjohtajan Marika Nöjdin mukaan myöhästymiset ovat kuitenkin mahdollisia. Jos tuuli ja merenkäynti yltyvät kovaksi, pysähdys Ahvenanmaalla saatetaan perua Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä.

– Sen näkee sitten yön aikana. Kapteeni tekee päätöksen tilanteen mukaan, kertoo Nöjd.

